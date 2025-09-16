Den svenske regissören och filmfotografen Lasse Westman gick bort på tisdagsmorgonen efter en längre tids sjukdom, bekräftar hans dotter för TT.

Lars Westman föddes som Lars Gerhard Vestman i Nysve utanför Östersund. Han började teckna skämtteckningar för tidningarna Lektyr, Se och Expressen och kunde så småningom finansiera sin konstskoleutbildning.

Han fick under tidigt 1960-tal in en fot på tv och gjorde ett antal dokumentärer om bland annat Kuba och Afrika. Reseskildingar skulle han sedan fortsätta med senare i livet, från bland annat Asien och USA.



Lars Westman 1990. Dokumentärfilmaren gick bort under tisdagsmorgonen efter en längre tids sjukdom.

Han blev känd för att göra dokumentärfilmer om sina nära familjemedlemmar och sig själv. ”Födelsen” (1979) dokumenterade hans son Dans födelse, som Westman fick tillsammans med sin dåvarande fru Gudrun Schyman.

Uppföljaren ”Jag kan, jag vill, jag törs” (1980) handlade om sonens första tid i livet. "Se döden" från 1991 fick kanske mest uppmärksamhet, då Westman följt sin mor under 20 års tid, fram till hennes död på långvården i Östersund.

Westman gjorde även dokumentärfilmer om raggare, den stora gruvarbetarstrejken i Malmberget och byggandet av Öresundsbron. I början av 00-talet slog han sig ned i Brasilien, där han gjorde en film om kärlek och skilsmässor ur sitt eget liv med titeln ”Älskar du mig?” (2004).

Temat med erotik var också viktigt för honom och ett återkommande ämne. I en intervju förklarade han att intresset gick djupare än själva sexakten:

— Det handlar i stället om en ständig ömhet, när man går förbi varandra så tar man i varandra, man tittar ömt på varandra. Det blir ju mycket tydligare i en sexuell relation än i en vanlig kamratskap, men det finns ju där också. Mitt enorma behov springer nog ur en barndom eller ungdom som var fattig på det, sade Westman till Flamman 2005.