Nyheter24
Annons
Nöje /Kultur /Halmstad

Här är höstens par i ”Gift vid första ögonkastet”

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 07:02
Uppdaterad: 25 sep. 2025, kl. 07:50
Deltagarna hösten 2025: Översta raden, frän vänster: Malin Strömbäck, Patrik Stovell, Tobias Branning och Abtin Jahani. Nedre raden, från vänster: Jimmy Erlandsson, Yury Björnerström, Hampus Samuelsson och Hanna Bergenholtz. Foto: Magnus Liam/SVT

Fem män och tre kvinnor bildar de fyra par som ska försöka hitta kärleken i höstens omgång av ”Gift vid första ögonkastet”.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Halmstad, Helsingborg, SVT, Stockholm, Göteborg

Höstens omgång av ”Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud” drar igång den 2 oktober i SVT. Det är andra gången programmet sänds även på hösten, sammanlagt blir det den 13:e säsongen.

Katarina Blom är ny relationsexperter

En nyhet för säsongen är att psykologen Katarina Blom kommer in som en av de fyra relationsexperter deltagarna kan luta sig emot.

”Jag hoppas kunna bidra till att psykologi och terapi blir mer lättillgänglig och användbar i både tittarnas och deltagarnas vardag”, säger hon i ett pressmeddelande.

Här är alla deltagarna i ”Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud” 2025

  • Malin Strömbäck, 34, behandlingspedagog, Norrköping.
  • Patrik Stovell, 38, gymägare, Kungsbacka.
  • Tobias Branning, 35, gruppchef kundservice, Helsingborg.
  • Abtin Jahani, 36, röntgensjuksköterska, Göteborg.
  • Jimmy Erlandsson, 40, regionchef gränshandeln, Strömstad.
  • Yury Björnerström, 37, produktägare, Stockholm.
  • Hampus Samuelsson, 25, butikschef, Smögen.
  • Hanna Bergenholtz, 32, koordinator hemtjänsten, Halmstad.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
07:29
Nöje
/ Kultur

The Hunting Wives: Rollista med skådespelare och avsnitt

Idag
07:16
Nöje
/ Kultur

Malin Åkerman om tv-succén: ”Verkligen overkligt”

Idag
07:02
Nöje
/ Kultur

Här är höstens par i ”Gift vid första ögonkastet”

Idag
06:00
Nöje
/ Kultur

Han får Musikförläggarnas hederspris

Idag
00:48
Nöje
/ Kultur

Trefaldig ökning av Jimmy Kimmels tv-publik

Igår
23:32
Nöje
/ Kultur

Rihanna har blivit mamma för tredje gången

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons