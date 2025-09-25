Fem män och tre kvinnor bildar de fyra par som ska försöka hitta kärleken i höstens omgång av ”Gift vid första ögonkastet”.

Höstens omgång av ”Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud” drar igång den 2 oktober i SVT. Det är andra gången programmet sänds även på hösten, sammanlagt blir det den 13:e säsongen.

Katarina Blom är ny relationsexperter

En nyhet för säsongen är att psykologen Katarina Blom kommer in som en av de fyra relationsexperter deltagarna kan luta sig emot.

”Jag hoppas kunna bidra till att psykologi och terapi blir mer lättillgänglig och användbar i både tittarnas och deltagarnas vardag”, säger hon i ett pressmeddelande.

Här är alla deltagarna i ”Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud” 2025