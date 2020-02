Melodifestivalen 2020: Så många streams har din favoritlåt

Alla deltävlingar är äntligen över och nu har alla våra Mello-favoriter släppts både på Spotify, Youtube och andra plattformar.

Men vilket bidrag har egentligen gått bäst hemma hos det musiklyssnande folket? Är det Malou Prytz, är det OVÖ eller kanske Frida Öhrn? Här hittar du hela listan!

Felix Sandmans bidrag har streamats flest gånger. Bildkälla: Naina Helén Jåma/TT

1. Felix Sandman – Boys with emotions

Någon som verkligen gjort succé med sitt bidrag är ingen mindre än Felix Sandman.

Sandmans bidrag Boys with emotions är den mest populära låten för tillfället, i alla fall om man går efter antalet strömningar på Spotify och Youtube.

Spelningar på Spotify: 1 622 081



Spelningar på Youtube: 364 000

Totala spelningar: 1 986 081

Anis don Deminas bidrag är väldigt populärt. Bildkälla: Pontus Lundahl TT/TT

2. Anis don Demina – Vem e som oss

En annan låt som verkar ha gått hem hos folket är Anis don Deminas låt "Vem e som oss". Låten har både gjort succé på Youtube så som Spotify.

Spelningar på Spotify: 1 320 230

Spelningar på Youtube: 494 000

Totala spelningar: 1 814 230

Malou Prytz bidrag har spelats väldigt mycket. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT

3. Malou Prytz – Ballerina

Malou Prytz som gick till final förra året har även hon gjort succé med årets bidrag "Ballerina". Hon hamnar inte långt efter Felix Sandman och Anis don Demina i spelningar.

Spelningar på Spotify: 972 774

Spelningar på Youtube: 388 000

Totala spelningar: 1 360 774

Drängarna framträder med sitt bidrag "Piga och dräng". Bildkälla: Pontus Lundahl TT/TT

4. Drängarna – Piga och dräng

Ett band som tycks ha gjort succé är definitivt Drängarna. Med deras dansanta bidrag "Piga och dräng" har strömningarna bara vällt in.

Spelningar på Spotify: 1 049 932

Spelningar på Youtube: 223 000

Totala spelningar: 1 272 932

Paul Reys bidrag heter "Talking in my sleep". Bildkälla: Claudio Bresciani AP/TT

5. Paul Rey – Talking in my sleep

Paul Reys kraftiga popballad "Talking in my sleep" verkar gå hem i stugorna. Han är för tillfället den femte mest spelade artisten.

Spelningar på Spotify: 1 054 213



Spelningar på Youtube: 145 000

Totala spelningar: 1 199 213

6. Mendez ft. Alvaro Estrella - Vamos Amigos

Spotify: 813 743

Youtube: 204 000



Total: 1 017 743

7. Dotter - Bulletproof



Spotify: 631 262

Youtube: 264 000

Total: 895 262

8. Hanna Ferm - Brave



Spotify: 601 612

Youtube: 271 000

Total: 872 612

9. Anna Bergendahl - Kingdom Come

Spotify: 493 624

Youtube: 166 000

Total: 659 624

10. Klara Hammarström - Nobody

Spotify: 503 074

Youtube: 146 000

Total: 649 074

11. The Mamas - Move

Spotify: 466 996

Youtube: 141 000

Total: 607 996

12. Sonja Aldén - Sluta aldrig gå

Spotify: 484 729

Youtube: 74 000

Total: 558 729

13. Suzi P - Moves

Spotify: 368 123

Youtube: 165 000

Total: 533 123

14. Linda Bengtzing - Alla mina sorger

Spotify: 434 576

Youtube: 77 000

Total: 511 576

15. Viktor Crone - Troubled Waters

Spotify: 364 338

Youtube: 112 000

Total: 476 338

16. OVÖ - Inga problem

Spotify: 391 473

Youtube: 76 000

Total: 467 473

17. Robin Bengtsson - Take a chance

Spotify: 330 580

Youtube: 78 608

Total: 409 188

18. William Stridh - Molnljus

Spotify: 275 785

Youtube: 38 000

Total: 313 785

19. Mohombi - Winners

Spotify: 254 732

Youtube: 55 000

Total: 309 732

20. Albin Jonhsén - Livet börjar nu

Spotify: 254 342

Youtube: 30 000

Total: 284 342

21. Faith Kakembo - Crying Rivers

Spotify: 249 905

Youtube: 33 000

Total: 282 905

22. Amanda Aasa - Late

Spotify: 238 457

Youtube: 41 000

Total: 279 457

23. Thorsten Flinck/Jan Johansen - Miraklernas tid

Spotify: 238 602

Youtube: 36 000

Total: 274 602

24. Jakob Karlberg - Om du tror att jag saknar dig

Spotify: 221 835

Youtube: 39 000

Total: 260 835

25. Mariette - Shout it out

Spotify: 210 488

Youtube: 41 000

Total: 251 488

26. Ellen Benediktson och Simon Peyron - Surface



Spotify: 158 836

Youtube: 33 000

Total: 191 836



27. Nanne Grönvall - Carpool karaoke

Spotify: 117 859

Youtube: 71 000

Total: 188 859

28. Frida Öhrn - We are one

Spotify: 138 922

Youtube: 26 000

Total: 164 922

Antalet spelningar taget från Melodifestivalens officiella kanal och artisternas spelningar på Spotify.

