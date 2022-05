Theo Wahlgren chockar Vanessa Lindblad under praktiken på CAIA

Theo Wahlgren har just nu praktik på CAIA-kontoret i Stockholm. Under sin praktik träffade han på Bianca Ingrossos manager Vanessa Lindblad – som fick sig en chock under mötet.

Det var många som blev nyfikna när Theo Wahlgren under veckan dök upp på CAIA-kontoret vid Humlegården i Stockholm. Bianca har tidigare värvat båda sina närmsta vänner Lovisa Worge och Lucas Armando Feola (bland annat till ANI Jewels) så många ställde sig frågan, har hon nu värvat sin lillebror Theo trots hans ringa ålder? Theo Wahlgren. Bildkälla: Youtube Men icke sa nicke. Theo har nämligen bara två veckors praktik med skolan, och Bianca har varit tydlig med att han ska få sätta sig in i hur arbetet går till – men att han även ska skämmas bort ordentligt.

– Theo nu när du är här ska du ju få vara med på våra möten och så men du ska också få lite trevliga middagar på kvällarna och att vi ser till att umgås och ha det bra, sa Bianca i sin senaste vlogg. Vanessa Lindblads chock Och att vara på CAIA betyder naturligtvis också att träffa alla medarbetare. En av dem är ingen mindre än Vanessa Lindblad som under en dag stegade in på kontoret och då fick syn på Theo.

Vanessa stegade in på kontoret. Bildkälla: Youtube – Herre gud Theo sist jag träffade dig var du ju typ nio år, skrattade hon.

– Och du var så trevlig för du tog artigt i hand, fortsätter hon. Men då avbryter plötsligt Bianca.

– Kan inte du ställa dig upp Theo, säger hon. Chocken var total. Bildkälla: Youtube Theo ställer sig sedan upp och är en bra bit längre än Vanessa. Vilket han minsann inte var när de möttes sist.

– Men herre gud skämtar du. När hände det här?, skrattar en chockad Vanessa. – Men jag vet visst är det sjukt, utbrister Bianca. Gänget blir sedan väldigt hemlighetsfulla då de kommer in på jobbsnack och Vanessa säger då att hon måste fråga Bianca en sak – men att det inte får komma med på video. Spännande!