C More skrotas – så blir nya upplägget med TV4 Play

Streamingtjänsten C More fslås ihop med TV4 Play och bildar en gemensam plattform som ska bära namnet TV4 Play, det meddelar TV4 i ett pressmeddelande under tisdagseftermiddagen.

Förväntas bli som vanligt

”För TV4:s publik blir det mesta som vanligt och användarna hittar fortfarande TV4-favoriterna på TV4 Play utan kostnad. På den nya tjänsten blir samtidigt C More betalande användare istället plus-användare på TV4 Play där det blir möjligt att streama samma innehåll som tidigare på More - och mer”, skriver de i pressmeddelandet.

Det är inte klart exakt när övergången sker men först efter sommaren beräknas ihopslagningen genomföras.