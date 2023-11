Loreen vägrade att svara på Pernilla Wahlgrens oblyga fråga

År 2023 blev minst sagt ett händelserikt år för Pernilla Wahlgren. Hon gjorde sitt första år som allsångsledare, har haft sitt egen husbyggsprogram tillsammans med Christian Bauer samt fortsatt med långköraren Wahlgrens värld.

Utöver det säljer hennes shower ut gång på gång och hennes eget hudvårdsmärke fortsätter att blomstra.

Och bra går det.

Pernilla Wahlgren. Bildkälla: Jessica Gow/TT

Tillgångarna i Picadill Production AB beräknas ligga på upp till 45 miljoner.



Även i Wahlgren & Wistam AB rasslar det in pengar. I skrivande stund omsätter bolaget över sex miljoner kronor.

Utöver sin superkarriär så är Pernilla även en baddare på sociala medier där hon flitigt lägger upp bilder och videos från sin vardag. Under veckan visade hon bland annat upp ett klipp från sommaren med Allsång då hon skulle gästas av Loreen.

Bildkälla: Jessica Gow/TT

Bildkälla: Martin Meissner

I Loreens scennummer har hon långa naglar som är gjorda av sten. Pernilla fick sig då en funderare kring det hela.

– Hur torkar hon sig när hon går på toaletten eller ja... om hon får mens...? Hur sätter hon i en tampong? Det måste jag väl kunna fråga, berättar Pernilla i Wahlgrens värld.

Loreen å andra sidan. Hon valde att hålla på sin hemlighet.

– Hon svarade ba oh honey I will not answer that.... älskling I love you but no no no, berättar Pernilla skrattandes.