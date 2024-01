Love is blind-Oskar avslöjar sanningen om bröllopet: “Kan inte säga”

Före detta Smiths-sångaren Morrissey har ställt in två spelningar i USA med kort varsel. Enligt arrangören skulle Morrissey spela en konsert för att fira 20-årsjubileet för albumet "You are the quarry" både på fredag och lördag. Men på torsdag eftermiddag kom beskedet att båda konserterna är inställda på grund av "oförutsedda händelser", skriver Deadline. Vad de består i är oklart.