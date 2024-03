Därför hoppade Zayera Khan av mitt under inspelningen

Zayera Khan är just nu aktuell i Robinson 2024. Men det är inte första gången som Zayera syns i tv-sammanhang. Under uppmärksammade former så lämnade hon nämligen en SVT-produktion – mitt under inspelningen. Nu berättar Zayera för Nyheter24 om den verkliga orsaken till att hon hoppade av.

Robinson 2024 är i full rullning under ledning av Anders Lundin. Lundin är något av en veteran i sammanhanget, då han faktiskt varit programledare för Robinson mellan 1999 fram till 2004. Comeback gjorde han i Robinson-rutan under vårsäsongen 2023, och nu är han tillbaka ännu en gång. Inspelningen ägde rum på Caramoan i Filippinerna, och trots att det hitills inte ens har sänts 10 avsnitt så är redan paktandet och intrigerna igång mellan deltagarna – som ska ta sig an tuffa utmaningar under extrema förhållanden. Värmen är inte att leka med, och många magar är det som kurrar av hunger. Därför känner du igen Zayera Khan En av säsongens mest färgstarka profiler i vårsäsongen är förmodligen Zayera Khan, 49. En del tittare har kanske tyckt att hon känts bekant – vilket inte är så konstigt. Zayera Khan i Robinson 2024. Bildkälla: TV4 Hon var nämligen med i SVT-produktionen Nedsläckt land som spelades in år 2019. Deltagarna hade inte fått reda på någonting om inspelningen – men när de kom fram till huset så fick de senare veta att de skulle vara utan bland annat sina mobiltelefoner. Detta för att de under inspelningens gång skulle försöka överleva utan elektricitet. Att vara utan mobiltelefon blev slutligen en dealbreaker för Zayera Khan som under dramatiska former packade ihop sin väska och lämnade programmet. Övriga deltagare försökte hindra Zayera från att åka hem – men på den punkten var hon obeveklig. Att Zayera nu är med i Robinson, där mobiltelefoner är ett big no-no är kanske förvånande för vissa tittare. De andra deltagarna försökte få Zayera Khan att stanna. Bildkälla: SVT Zayera Khan avslöjar varför hon lämnade Nedsläckt land Men på sin Youtube-kanal och i en intervju med Nyheter24 så rätar Zayera Khan nu ut alla frågetecken och berättar om den verkliga anledningen till att hon hoppade av SVT-programmet. – SVT höll hela konceptet hemligt ifrån oss och bad oss ta med prylar man har med på semestern. Vi fick inga indikationer i förväg om mobilinlämning. Jag trodde att jag skulle delta i ett äventyr som innebar resor, lösa uppgifter och var inte förberedd på ett program om överlevnad, berättar Zayera för Nyheter24. Zayera berättar att hon under den här tiden var arbetslös och arbetssökande. Hon hade skickat in flera jobbansökningar och behövde vara tillgänglig på sin mobil och mejl för intervjuer. – Jag hoppade av Nedsläckt land då jag insåg att jag var tvungen att lämna in mobilen och vara otillgänglig för omvärlden under 2 veckor. Jag prioriterade att söka jobb och vara tillgänglig för arbetsgivare, berättar hon för Nyheter24. I Nedsläckt land så verkar du inte helt nöjd över att vara utan mobiltelefon och ordentlig toalett – hur kändes det i Robinson sen att vara utan just det? – Jag var inställd och förberedd för denna gången, vi visste ju redan att mobilen skulle lämnas in natten innan Robinson startade igång. Att vara utan en ordentlig toalett är inget problem för mig, jag har levt utan toalett vid många tillfällen på tidigare resor och äventyr. Är du sugen på att göra mer reality-tv i framtiden – och vilka är i så fall drömprogrammen att vara med i? – Absolut, så länge det är äventyr, klurigheter och kräver lite mer hjärna än muskler så är jag på! Drömmen är att leda egna TV-program riktade på resor, äventyr och utmaningar på olika sätt. Kanske även producera olika resereportage, och samhällsprogram, säger Zayera Khan till Nyheter24.