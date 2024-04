Tess Medinas avslöjande om Sveriges mästerkock: "Får googla"

Sveriges Mästerkock VIP hade premiär förra veckan efter att sista avsnittet och finalen av Sveriges mästerkock sänts.

Det var Tess Medina som kammade hem vinsten i årets säsong av "Sveriges mästerkock", en hemlighet som hon ruvat på sedan den 5 december 2023.

Tess Medina. Bildkälla: Samuel Steén/TT

Tess Medina fick inte bo hemma

Deltagarna var tvungna att bo på hotell under inspelningen av "Sveriges mästerkock", det berättar Tess i Tom Ljungqvist och Petter Egnefors podcast "Tom & Petter". Detta för de skulle gå in i en "bubbla" under de sex inspelningsveckorna.



– Jag bor i stan, men jag fick inte bo hemma, för att man ska gå in i den här bubblan. Alltså jag har varit otroligt irriterad över den här situationen, säger hon.

På grund av den långa hotellvistelsen menar Tess att endel förstod att hon hade kommit långt i programmet, och i alla fall till final, just eftersom hon bodde på hotell i sex veckors tid.

– Jag hade inget val. Det är ju liksom en buss som kommer och hämtar oss varje morgon. Vi måste alla vara synkade. Alltså gå upp samtidigt – bo, käka frukost, göra allting. Du måste ha rutin.



Det som tittarna inte fick se var att deltagarna fick googla fram olika recept.

– Första halvan av topp 12 fick vi göra det. Sedan blev de ganska hårda, säger Tess.

Hon ger fisktävlingen som ett exempel på när de blev hårdare, som gick ut på att de skulle filéa fisk.

– Typ den där fisktävlingen, den var helt orimlig. Vi fick inte börja googla på fiskar och hur man filéar fisk. I Gävle skulle vi stycka en kyckling, då gick jag in på YouTube direkt och bara ”hur styckar man en kyckling?”.

Deltagarna fick mindre hjälp av internet ju längre in i tävlingen de kom. Tess berättar att de ryckte telefonen när de inte ville att de skulle googla på saker.

