Masked Singer på TV4 har blivit en enorm tittarsuccé. Varje fredag klockan 20.00 bänkar sig över en miljon svenskar i soffan för att se programledare David Hellenius och panelen i form av Felix Herngren, Pernilla Wahlgren, Nour El-Refai och Måns Zelmerlöw.

Den färgstarka kvartetten ska gissa vilka kändisar som döljer sig bakom de stora kostymerna som kan vara i form av till exempel en enorm prinsesstårta, pandor eller en haj.

Masked Singer anmälda till Granskningsnämnden

Mirjam Faman, 44, tittade på fredagens program med sina tre barn – en 7-åring, en 5-åring och en 3-åring. Mirjam fick sig en chock när hon hörde vad komikern och skådespelaren Nour El-Refai vid flera tillfällen sa och gjorde under sändningen.

I det senaste programmet så levererade Nour El-Refai nämligen flera svordomar i form av orden "fuck you" samt visade fingret. Vid ett tillfälle i programmet sa Nour även "no fucks to give". Då syftade hon på Mia Skäringers show med det namnet. Senare under programmet sa Nour orden "motherfucking" och "motherfuckers".

Det fick Mirjam att reagera – och agera. Hon har nu anmält det populära TV4-programmet till Granskningsnämnden. I sin anmälan, som Nyheter24 har tagit del av, så skriver Mirjam att Nours språkbruk är "helt oacceptabelt".

För Nyheter24 berättar Mirjam Faman nu mer om hur det kom sig att hon kände sig tvungen att anmäla programmet.

– Anledningen till att jag anmälde Masked Singer var främst för att jag tycker det är under all kritik att man "låter" någon säga "f-ck you" visa fingret och gör om det flera gånger under ett familjeprogram. Så otroligt dåligt språkbruk. Det är trots allt ett familjeprogram på bästa sändningstid. Det är också en väldig grov svordom. Jag jobbar själv i skolvärlden och jobbar med språkbruk hela tiden så sitter man och tycker det är okej att säga det på TV, säger Mirjam till Nyheter24.

Mirjam undrar om inte TV4 har några regler kring språkbruk, och hon berättar för Nyheter24 att hon har mejlat TV4 utan att få svar.

Hur reagerade barnen på svordomarna?

– Min äldsta son på 7 år reagerade starkt då vi precis pratat om varför man inte ska säga det ordet till eller om någon, säger Mirjam till Nyheter24.

Masked Singer anmälda flera gånger

