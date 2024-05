PH-profilen Jeppe Johansson ska bli pappa: "En krigare"

Det var 2013 som svenska Paradise Hotel satsade stort med en comeback för programmet vilket skulle komma att bli en storslagen succé.

I det castade gänget deltagare fanns bland andra Aina Lesse, Paulina "Paow" Danielsson, Samir Badran och Jesper "Jeppe" Johansson. Säsongen är än idag ansedd att vara en av de bästa som sänts på svensk tv och många av profilerna som var med är än idag heta potatisar på sociala medier.

Paradise Hotel Sverige 2013. Bildkälla: Viafree

Säsongen fick sig minst sagt ett dramatiskt slut efter att Jeppe Johansson tillsammans med Aina Lesse vunnit det hela men istället för att dela på vinstsumman så kastade Jeppe den gyllene kulan i backen vilket betydde att han fick alla pengar själv.



Efter säsongen dök han upp på nytt i Paradise Hotel 2017 men åkte då ut för regelbrott. Han har även varit med i Ex on the beach Sverige.

Idag arbetar Jesper som personlig tränare online där han hjälper klienter till en hälsosammare livsstil. Han är vegan och sysslar mycket med personlig utveckling, meditation, hälsa och kost.



Han följs av 40 000 människor på Instagram men i veckan hade han något annat än hälsotips att dela med sig av.

Han och flickvännen Denice Hedstrom ska nämligen bli föräldrar.

"A Viking and a Warrior, creating a new life together. Our love has made the greatest miracle, and we can’t wait to meet our little angel. Forever grateful", skrev han till bilden där han och flickvännen visar upp bebislyckan.

Stort grattis!