Hollywood-hunken bjöd PH-profilen Amanda Fransson på dejt

Det är få som missat att Paradise Hotel är tillbaka med en ny säsong.

Och efter två säsonger av "PK-Hotel" har produktionen utlovat "det gamla Paradise Hotel". I år är reglerna nämligen annorlunda.

Deltagarna får festa lika hårt som de tidiga säsongerna och paren delas upp i "kille och tjej". Dock är reglerna kring sex något annorlunda.

Två sängar finns placerade i rummen så att man inte måste sova i samma säng om man inte vill. Innan det ska "sexas loss" måste deltagarna säga tydligt att de vill ha sex. Ibland även ta telefonsamtal med produktionen som kunde ringa in till deltagarnas rum för att med all säkerhet få ett "ja" på frågan om de ville bara intima.

Ett bekant ansikte som i år kliver in på hotellet är Amanda Fransson. Och anledningen till varför den brunhåriga skönheten känns igen är flera.

Amanda Fransson är en av deltagarna i Paradise Hotel 2024. Bildkälla: Viaplay

Amanda har tidigare synts till i ett realityprogram – nämligen Ex on the beach Sverige 2019.

– Jag mådde inte så bra under inspelningen och hade inte tackat ja i dag om jag fick frågan om att vara med, berättade hon för Nyheter24.

Amanda Fransson har över 1 miljon följare

Amanda följs i dag av över 900 000 människor på sin TikTok och över 700 000 på sin Instagram. Anledningen är att hon driver ett stort träningskonto där mycket fokus är på underdel/rumpa.

– Jag fokuserar mycket på just hur man tränar underdel och det har gått hem där ute, sa Amanda

Men hon följs inte bara av humle och dumle – utan även ett gäng kändisar. Däribland Jamie Foxx och Sofia Vergara.



Men det stannar inte där.

Amanda Fransson. Bildkälla: Viaplay

Amanda blev nämligen utbjuden på dejt av en annan superstjärna.



– Men gud ska jag verkligen berätta det här? Han är ju gift i dag men det var han inte då ska tilläggas. Utan då var han singel.

Mannen som ville bjuda ut Amanda var ingen mindre än Chris Evans som spelar Captain America i The Avengers-filmerna.

Chris Evans. Bildkälla: Stella Pictures

– Han hade fått syn på min Instagram och skrev på DM och frågade om han kunde få flyga mig till USA där vi skulle gå på dejt, men jag tackade artigt men bestämt nej då jag var tillsammans med mitt ex.... känns ju... lite så där i dag haha, sa hon till Nyheter24.