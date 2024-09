Har Diana Moseni opererat rumpan? Nu svarar hon

Diana Moseni, 31, vann Paradise Hotel 2020 tillsammans med Sebastian Månsson. Men några vinstpengar – det såg hon inte skymten av då Månsson kastade kulan på 150 000 kronor.

Under tisdagens avsnitt av nya Paradise Hotel dyker hon upp som joker – och denna gång söker hon revansch.

LÄS MER: Därför har Amanda Fransson 1 miljon följare – redan innan PH

Till Nyheter24 kunde Diana berätta att hon till en början tackade nej när produktionen ringde henne och frågade om hon skulle kunna tänka sig att vara med igen.

Diana Moseni. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT

– Det krävdes lite övertalning och en hacka pengar, berättade hon.



Hon tillägger att hon är aningen nervös över vad tittarna kommer att få se.

LÄS MER: Hemliga tecknet för att få ha sex i nya Paradise Hotel



– Jag spelar hårt i år... jag funderar nästan på om jag spelar för hårt. Jag hoppas att folk kommer att ha överseende med att det faktiskt är "äta eller ätas" där inne, berättade hon.

Vann Diana Moseni Paradise Hotel?

Ja. 2020 vann Diana Paradise Hotel tillsammans med Sebastian Månsson. Då han kastade kulan åkte hon dock hem lottlös.

Diana Moseni ålder – hur gammal är hon?

Diana Moseni är i dag 31 år gammal. Första gången hon var med i Paradise Hotel var hon 27 år.



Varifrån kommer Diana Moseni?

Diana har under årens gång bott i hela tio olika städer i Sverige och tre olika länder runtom i världen.

Var bor Diana Moseni i dag?

I dag är Diana bosatt i en förort utanför Stockholm.

Vilka operationer har Diana Moseni gjort?

Diana har tidigare varit öppen med att hon 2022 åkt till Turkiet för att operera sina bröst.

"Jag har tagit lite semester och nu är jag i Turkiet och är nervös som satan för jag ska operera mina bröst och jag har aldrig opererat mig innan eller varit sövd innan ens eller ens legat inne på sjukhus men jag har velat göra det här i flera år och forskat som tusan för att hitta rätt så är redo men så nervös", skrev Diana under en frågestund på Instagram.

LÄS MER: Så mycket kräver Rebecca Stella för att vara med i PH



– Jag kommer alltid vara transparent med er, detta är min plattform och jag älskar er. Sen också damned if you, damned if you don’t. Är man ärlig med att man ska göra brösten så ”förespråkar man skönhetsingrepp”. Säger man inget så ”målar man upp en orealistisk bild”. Ni fattar. Men jag bryr mig inte, jag kommer alltid vara ärlig med er, fortsatte hon.

Diana har även använt sig av fillers.

Någonting många undrat är huruvida Diana opererat sin rumpa eller inte. Någonting hon valde att svara på under en intervju med Nyheter24.



Diana Moseni svarar på frågan om operationer. Bildkälla: Viaplay

– Jag har själv strugglat med skönhetsideal i hela mitt liv och det kan vara så extremt triggande så jag kommer inte att prata om ingrepp eller träning i dag. Jag har själv lidit av ätstörningar så jag kommer att låta bli att prata om det, sa Diana.

Är Diana Moseni med i Paradise Hotel 2024?

Ja. Diana kliver in som joker i Paradise Hotel 2024. Under tisdagens avsnitt kliver hon in som fjäril och kommer direkt att röra om i grytan.

Vad jobbar Diana Moseni med?

Diana Moseni arbetar i dag med sina sociala medier.

Hur träffade Diana Moseni Dani M?

Det var innan sommaren 2022 som Diana Moseni och rapparen Dani M gick ut med att de var ett par. De hade då känt varandra i över 12 år.



När tog det slut mellan Diana Moseni och Dani M?

Diana och Dani M var ett par i två år innan de gick isär. Det var i början av 2024 som Diana skrev ut ett meddelande på Instagram om att profilerna gick skilda vägar.



Diana och Dani M hade känt varandra i hela 12 år innan de blev ett par. Bildkälla: dianamoseni/Instagram

”Ibland blir det inte som man tänkt sig. Jag har gett detta förhållande allt jag kunnat och lite till. Jag tog ett beslut för ett tag sen och lagt detta bakom mig och hoppas alla kan göra det också. Det är det tuffaste jag behövt gå ut med så snälla respektera det. Därav detta inlägget för att slippa spekulationer och frågor", skrev hon då.



Dani M valde att inte kommentera det hela.

När Nyheter24 frågade hur Diana och Dani M:s relation ser ut i dag svarar hon så här:

– Ja.... alltså. Vi är inte ovänner eller så. Och jag kommer alltid ha väldigt mycket kärlek för Daniel.

Har Diana Moseni pojkvän i dag?

Diana är inte i en relation med någon just nu.

Har Diana Moseni Instagram?

Ja, på Instagram heter Diana dianamoseni.