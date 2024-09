Paradise Hotel är ÄNTLIGEN tillbaka – och denna gång har det utlovats av produktionen att "det gamla Paradise Hotel är tillbaka". Vad menas då med det gamla?



Jo, det var nämligen så att de senaste två säsongerna vid namn "Paradise" inte haft samma upplägg som vanliga Paradise Hotel. Deltagarna har fått dricka väldigt sparsamt, fått bilda par med någon av samma kön samt haft väldigt strikta regler kring att ha sexuellt umgänge.

Nya Paradise Hotel. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT

I det nya Paradise Hotel gäller det fortfarande strikta samtyckesregler – men att vara lite full under tiden man ska ha "raj raj" – det gör ingenting.

På rummen finns nu även två sängar om det skulle vara så att man inte vill sova i samma säng.

Därför känner du igen Amanda Fransson i Paradise Hotel 2024

Amanda Fransson är ett bekant ansikte för väldigt många. Det inte alla vet är att Amanda var med i Ex on the beach Sverige 2019. Men hennes deltagande i säsongen är inte någonting hon ser tillbaka på med glada ögon.

Amanda Fransson. Bildkälla: Viaplay

– Det hela kändes inte riktigt.... jag, och jag mådde verkligen inte bra i Ex on the beach, berättar Amanda i en intervju med Nyheter24.



Men att Amanda varit med i tv tidigare är långt ifrån den enda anledningen till varför du känner igen henne. Hon är nämligen enorm på sociala medier.

Bildkälla: amandafranssoonnn/Instagram

Då Amanda är utbildad personlig tränare och lägger ut mycket kring hur man just tränar rumpa och ben har hennes sociala medier vuxit lavinartat. Idag följs hon av närmare en miljon på TikTok och 700 000 på Instagram.



Kan man säga att du blivit känd tack vare din.... ru....rumpa... eller förlåt, får man säga så?

– Haha ja det får man verkligen säga. Jag fokuserar mycket på just hur man tränar underdel och det har gått hem, berättar hon för Nyheter24.

Amanda Fransson ålder – hur lång är hon?

Amanda är i dag 28 år gammal, omkring 168 centimeter lång och bosatt i Hässleholm.



När var Amanda Fransson med i Ex on the beach?

2019 var Amanda Fransson med i Ex on the beach Sverige. Under inspelningen mådde hon inte bra och skulle inte vara med i programmet igen.

– Den upplevelsen gjorde att jag tackade nej flera gånger till Paradise Hotel. Slutligen blev jag lite övertalad och självfallet spelade pengarna en roll också.

Är Amanda Fransson med i Paradise hotel 2024?

Ja, Amanda är en av deltagarna som dyler upp i Paradise Hotel 2024 som har premiär den 9 september på Viaplay, TV3 och Pluto TV och sänds i 36 avsnitt.

Kommer Amanda Fransson från Hässleholm?

Ja. Hon bor fortfarande kvar i Hässleholm.

Amanda Fransson syster – vem är Filippa Fransson?

Amanda har en syster som även hon är stor på Instagram. Träningsprofilen Filippa Fransson har i dag över en miljon följare och detta är tack vare sociala medier då hon inte medverkat i något tv-program.

Systrarna gör ofta samarbeten och fotograferingar ihop vilket de titt som tätt visar upp på Instagram.

– Vi började träna ganska samtidigt så vi har byggt varandras plattformer.

Har Amanda Fransson pojkvän?

På frågan om huruvida Amanda är singel i dag svarar hon kryptiskt och av det vi kan tyda så träffade hon någon i PH-huset.

– Jag trodde inte att programmet skulle ge mig så mycket som det gjorde.... på just den fronten.

Men jahapp.... vadå är.... är du inte singel idag menar du?

– Nej jag är inte singel i dag...

Kändisarna som följer Amanda Fransson

På Instagram är det flera kända ansikten som följer Amanda. Bland annat skådespelarna Jamie Foxx och Sofia Vergara.

Har Amanda Fransson Instagram?

Ja, Amanda Fransson har Instagram och heter @amandafranssoonnn

Har Amanda Fransson Tiktok?

Ja, Amanda Fransson har TikTok och där heter hon amandafranssoonn.