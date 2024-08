Torbjörn Averås Skorup ålder – hur gammal är han?

Torbjörn Averås Skorup föddes den 21 april 1995, vilket innebär att han fyllde 29 år under våren 2024.

Torbjörn Averås Skorup längd – hur lång är han?

Många är nyfikna på hur lång Torbjörn Averås Skorup är. Tyvärr har Averås Skorup inte delat med sig av sin exakta längd, men klart är att han är betydligt längre än komikerkollegan Johanna Nordström.

Torbjörn Averås Skorup tillsammans med kollegan Johanna Nordström | Foto: Christine Olsson/TT

Torbjörn Averås Skorup bror – vem är Axel Skorup Averås?

Torbjörn Averås Skorup har en äldre bror, Axel Skorup Averås.



Till skillnad från sin tv-aktuella bror verkar Axel njuta av livet utanför rampljuset. Mest uppmärksammad blev han för sin medverkan i TV4:s Nyhetsmorgon och SVT1:s Morgonstudion efter att ha skrivit alla rätt på högskoleprovet våren 2016, där han gav tittare tips på hur de själv skulle lyckas uppnå höga resultat.

Utöver det har han studerat vid Handelshögskolan i Stockholm, och arbetar i dag inom konsult- och finansbranschen, enligt broderns egen profilsida på LinkedIn.

Har Torbjörn Averås Skorup flickvän eller pojkvän?

Det är oklart huruvida Torbjörn Averås Skorup har någon partner i nuläget.

Komikerns dejtinghistorisk inkluderar tidigare relationen med svenska musikern Felicia Takman – uppgifter som har bekräftats av tidningen Djungeltrumman.

Och även om profilen Johanna Nordström i dag är öppen med sin relation med Adam Smedberg, var det många som tidigare trodde att hon var tillsammans med Averås Skorup istället.

På sociala medier skämtade kollegorna friskt om ryktena genom att referera till varandra som "ex", men har sedan dess förtydligat att de aldrig varit tillsammans:

"Var såklart på plats och stöttade exet på hennes stora dag som programledare och hon uppskattade min närvaro. Stay friends with your ex", skriver Averås Skorup i ett Instagraminlägg i samband med att Nordström programledde Rockbjörnen 2019.



Var Torbjörn Averås Skorup ihop med Felicia Takman?

Ja! Förutom att vara känd med låtar såsom Dunka Dumma Hjärta Dunka och Vit Månad, har artisten och låtskrivaren Felicia Takman haft en tidigare relation med Torbjörn Averås Skorup.

Även om deras romans till stor del hållits utanför rampljuset, har ex-paret tidigare hörts och synts i gemensamma sammanhang – bland annat när Takman gästade radioprogrammet "P3 med Hanna Hellquist och Torbjörn Averås Skorup".

I en intervju med tidningen Djungeltrumman får Takman frågan huruvida hon anser sig rolig eller inte, med hänvisning till att hennes "ex-pojkvän Torbjörn" är komiker. Artisten svarar då:



– Ja men det tror jag? Eller… han tycker i alla fall det!

Utifrån användningen av ordet "ex" kan vi dra slutsatsen att relationen tog slut innan oktober 2022, då artikeln publicerades.

När började Torbjörn Averås Skorup med standup?

För Torbjörn Averås Skorup påbörjades komikerkarriären runt 2017, ungefär samtidigt som han jobbade med Mauri Hermundsson och Johanna Nordström på Aftonbladets viralsajt Lajkat.

Det var på sitt Instagram-konto som Torbjörn först blev uppmärksammad, på vilket han publicerar korta videoklipp med humoristiska inslag.

Under 2023 turnerade Skorup med egna humorshowen "Torbjörns tv-program", vilket var komikerns första riktiga turné.

Har Torbjörn Averås Skorup varit med i “Bäst i test”?

Det är officiellt! Torbjörn Averås Skorup är en av deltagarna i det omåttligt populära tv-programmet "Bäst i test" under höstsäsongen 2024, tillsammans med bland annat komikern Nour el Rafai och programledaren Lotta Engberg.

På sin Instagram beskriver Skorup Averås sin medverkan som det "största som hänt" honom, och poserar bredvid programledaren David Sundin.

Är Torbjörn Averås Skorup aktuell med några shower eller tv-program?

Utöver sitt deltagande i "Bäst i test" är Averås Skorup ett bekant ansikte för tv-tittarna, likväl röst i radioapparaterna.

Torbjörn Averås Skorup var programledare för P3 Guld-galan 2024. 2017 gjorde han, tillsammans med Johanna Nordström, radioprogrammet ”Humorn i P3”. Han har också programlett ”Morgonpasset i P3”, ”Eftermiddag i P3” och sitt eget ”P3 med Torbjörn Averås Skorup”.

I tv-väg har Torbjörn varit aktuell med sin roll som betjänt i 2022-års julkalender, "Kronprinsen som försvann", och som deltagare i SVT:s "Överlevarna" tillsammans med bland annat komikerna Sissela Benn, Nisse Hallberg och Claes Malmberg.

Under 2023 turnerade Skorup med egna showen "Torbjörns tv-program" och gav ut humorboken ”Våtrumslektyr”. I samband med boksläppet gästade Averås Skorup TV4:s Nyhetsmorgon – ett drag som väckte starka reaktioner bland poddprofilerna Alex Schulman och Sigge Eklund, som bara några dagar efter släppte ett poddavsnitt titulerat "Våtrumsboken".

I en intervju med DN berättar Averås Skorup om hur han efter programmet fick ett sms från komikerkollegan David Sundin med en skärmavbild på podcastavsnittet, och känslorna efter att väl ha lyssnat:

– Jag gick in i duschen direkt och lät vattnet bara strila. Men på förlaget var man jätteglada. Många visste kanske inte vem jag var och det första de fick höra i Alex och Sigges podd är när jag intervjuas om boken och hur de i podden pausar och dissekerar varje mening jag säger i den där jävla Nyhetsmorgonintervjun, säger han till tidningen och fortsätter:

– ”Har han aldrig haft en bok förut?”, ”Han får en bok att låta som något helt nytt”. Nu i efterhand är det bara roligt. Jag gör ju exakt samma sak i mitt yrke.

Är Torbjörn Averås Skorup kompis med Johanna Nordström?

Den nära relationen mellan Torbjörn Averås Skorup och Johanna Norström har nog undgått få – och deras vänskap sträcker sig flera år tillbaka i tiden.

Redan 2017 började humorduon att lägga ut gemensamma sketcher på Instagram, och 2020 vann Nordström och Skorup priset "Årets webbhumor" på Barncancergalan.

Under våren 2024 programledde kompisparet "P3 Guld" tillsammans, och senare samma månad begav de sig ut på turnén "Late Night Standup" med bland annat Kirsty Armstrong, Messiah Hallberg och Kaeli Abdi.

Var bor Torbjörn Averås Skorup?

I skrivande stund är Torbjörn Averås Skorup folkbokförd på Södermalm i Stockholm.

Skorup har tidigare varit folkbokförd i Hägersten utanför Stockholm.

Har Torbjörn Averås Skorup Instagram?

Ja! På Instagram heter Torbjörn Averås Skorup @torbjornaverasskorup.

