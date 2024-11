Farmen-Viktor ångrar Paradise Hotel 2024: "Mådde inte bra"

Viktor Bergström har tidigare synts i Farmen och The Challenge. Men nu stegar han in i ingenting mindre än Paradise Hotel. Han varnar dock tittarna för att han under inspelningen inte mådde bra.

Det var 2023 som Viktor Bergström blev ett namn på allas läppar. Han stegade nämligen in i Farmen och fångade snabbt tittarnas intresse. Till en början rasade tittarna på Viktor då många ansåg att han spelade på tjejernas känslor och försökte att dra nytta av om någon blev intresserad av honom. Men efter några veckor in i programmet vände publiken och många började istället att heja på Viktor. LÄS MER: Nakenscenerna på Farmen-Viktor skapar kaos bland tittarna Viktor Bergström. Bildkälla: TV4 Han tog sig långt men halkade på målsnöret i slutet. Men året efter var det dags igen då Viktor klev in i det tuffa tävlingsprogrammet The Challenge. Och där kan man minst sagt säga att det gick bra. Tillsammans med en annan Farmen-deltagare, Jennifer Schill , tog han sig till final men även denna gång blev det en vurpa på mållinjen. Viktor Bergström dyker upp i Paradise Hotel 2024 Nu ser det ut att bli tredje gången gillt för Viktor som under måndagen la ut att han nu kommer att kliva in i Paradise Hotel. Men det var inte rak i ryggen han berättade om det hela. Viktor låter nämligen väldigt ångerfull över sin medverkan och skriver att han under inspelningen mådde väldigt dåligt. Viktor dyker nu upp i PH. Bildkälla: TV4 "Ja då får alla chansen att se mig på tv igen! Då var det Paradise Hotel 2024. Jag mådde inte så bra just då i mitt liv, man får stå sina kast och det går inte att få ogjort, en tuff tid i mitt liv helt enkelt. Borde egentligen stannat hemma", skriver han och fortsätter: LÄS MER: Nu svarar Farmen-Viktor på frågan som alla undrar: "Jag är..." "Men hoppas jag får er att skratta men det är en kille ni ser där som inte mådde bra pågrund av olika saker. Men alla runt om kring och alla inom produktionen var grymma och fanns där!", avslutar han.