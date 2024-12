Thea Sofie Loch Naess ålder – hur gammal är hon?

Thea Sofie Loch Naess föddes i Kristiansand, Norge, den 26 november 1996. Hon fyllde alltså nyligen 28 år. Under vintern 2025 fyller hon 29 år.

Thea Sofie Loch Naess. Bildkälla: Instagram/tisifi

Thea Sofie Loch Naess längd – hur lång är hon?

Enligt sin biografi hos sitt management Actors In Scandinavia så är Thea Sofie 169 centimeter lång.

Var Thea Sofie Loch Naess ung när hon slog igenom som skådespelare?

Ja, Thea Sofie Loch Naess var bara åtta år gammal när hon började skådespela, och då gjorde hon även sin filmdebut i den norska komedifilmserien Olsenbanden jr.

Thea Sofie år 2014. Bildkälla: Cornelius Poppe/NTB/TT Bild

Vilka filmer och serier har Thea Sofie Loch Naess varit med i?

Hon var med i hela fem stycken Olsenbanden-filmer, som karaktären Tutta. Det stora internationella genombrottet blev i den brittiska serien The Last Kingdom, men hon har även haft roller i tv-serierna Wisting (2019), Hjerteslag (2019-2020), Delete me (2021) och Julstormen (2022).

När Jan Guillous internatskoleklassiker Ondskan blev tv-serie år 2023 så hade Thea Sofie en av huvudrollerna, då hon spelade det finska hembiträdet Marja. Att få till dialekten var allt annat än enkelt. I en intervju med Expressen så har Thea Sofie Loch Naess berättat om den stora utmaningen.

– Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv, sa Thea Sofie till Expressen.

Thea Sofie Loch Naess år 2019. Bildkälla: Marit Hommedal/NTB/TT Bild

Vem spelade Thea Sofie Loch Naess i La Palma på Netflix?

I Netflix serie La Palma så spelar Thea Sofie Loch Naess karaktären Marie Ekdal. Marie Ekdal är en norsk hydrolog som misstänker att en tsunami kan komma att drabba ön.

Har Thea Sofie Loch Naess Instagram?

Ja, Thea Sofie har Instagram. Där heter hon @tisifi och har nästan 150 000 följare.

Har Thea Sofie Loch Naess pojkvän eller flickvän?

Thea Sofie Loch Naess var tidigare tillsammans med den norska snowboardåkaren och filmskaparen Fredrik Perry. Enligt norska Dagbladet var paret även sambos. Men år 2023 avslöjades det att Thea Sofie och Perry gått skilda vägar. I en kommentar till norska TV2 avslöjade Thea Sofie mer om de fördelar hon såg med singellivet.

– Jag mår så bra ensam, och då behöver jag inte göra någon besviken när jag måste resa i jobbet och vara borta. Jag har bara mig själv att tänka på, och jag behöver inte känna mig skyldig. Jag är fri och det är fantastiskt, sa hon då.

Thea Sofie älskar livet som singel. Bildkälla: Terje Pedersen/NTB/TT Bild

I en intervju med norska Costume i november 2024 så bekräftade Thea Sofie att hon fortfarande är singel och trivs bra med det. Kärlek kallar hon för det "största mysteriet".

– Varje gång jag träffar någon som är lyckligt gift så vill jag fråga: "Okej, men hur gör man, vad är kärlek, vad är det här för vackra, läskiga, dåliga?", sa hon till tidningen.

Thea Sofies ex-pojkvän Fredrik Perry. Bildkälla: YouTube/The North Face

Samtidigt som Thea Sofie gör kometkarriär så ligger inte hennes ex-pojkvän på sofflocket och slappar. Han skrev nyligen kontrakt med sportmärket The North Face och välkomnades då in i deras "team av atleter", en nyhet som meddelades på YouTube.