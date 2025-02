Han har varit Tjuren i Bronx, livsfarliga Travis Bickle i Taxi Driver, den kusliga Max Cady i remaken av Cape Fear och kanske är han framförallt känd som Vito Corleone i Gudfadern del II. Vi pratar givetvis om den tvåfaldigt Oscarsbelönade skådespelaren Robert De Niro.



Robert De Niro med sin andra Oscar, som han fick för rollen i Raging Bull 1981 (Tjuren i Bronx). Bildkälla: AP/TT Bild

De Niro var med i sin första film 1965, och 60 år senare har han enligt sin sida på filmdatabasen Imdb hunnit med att göra nästan 130 filmer.

Robert De Niro i Taxi Driver. Bildkälla: Stella Pictures.

Robert De Niro som Sam "Ace" Rothstein i Martin Scorseses Casino från 1995. Bildkälla: Stella Pictures.

Amerikanska Esquire har rapporterat om att De Niro aldrig har gjort är en tv-serie.

Förrän nu. Under 2025 är det nämligen premiär för De Niros allra första tv-serie, och det handlar om Netflix stora satsning, miniserien Zero Day – som inte ska blandas ihop med filmen Zero Day från 2002 som handlar om Columbineskjutningen.

Här har Nyheter24 sammanställt de vanligaste frågorna om Netflix nya serie Zero Day – bland annat handling, rollista, premiärdatum och inspelningsplats.

Robert De Niro har huvudrollen i sin första tv-serie någonsin. Bildkälla: Netflix/AP/TT Bild

Rollista serien Zero Day på Netflix – Är Robert De Niro med?

Ja, Robert De Niro spelar den fiktiva ex-presidenten George Mullen. Andra roller innehas enligt filmdatabasen Imdb av:

Lizzy Caplan som Alexandra Mullen

Jesse Plemons som Roger Carlson

Connie Britton som Valerie Whitesell

Joan Allen som Sheila Mullen

Matthew Modine som Richard Dreyer

Angela Bassett som presidenten Evelyn Mitchell

Cuyle Carvin som agenten Tom McCarthy

Bill Camp som CIA-chefen Lasch

Dan Stevens som Evan Green

McKinley Belcher III som Carl Otieno

Jesse Plamons och Robert De Niro i Zero Day. Bildkälla: Stella Pictures.

Zero Day på Netflix – vad handlar den om?

I Zero Day spelar Robert De Niro en tidigare Amerikansk president vid namn George Mullen. Denne hjälper Amerikas nuvarande president, som spelas av Angela Basset, att tackla en cyberattack som tagit tusentals liv, skriver Esquire.

Högt spel i maktens korridorer, desinformationskampanjer och en gnutta Wall Street verkar det även bjudas på i den här politiska, täta thrillern.

När har serien Zero Day premiär på Netflix?

Serien Zero Day, som utgörs av sex stycken avsnitt, har premiär på Netflix den 20 februari 2025.

Vilka har skrivit Zero Day?

Manus har skrivits av Eric Newman, Noah Oppenheim, Roberto Patino, Eli Attie och Michael Schmidt. Regin står Lesli Linka Glatter för. Hon har tidigare regisserat bland annat delar av Homeland och Mad Men.

Enligt Eric Newman så var De Niro väldigt involverad i hela processen, något som Newman beskriver som en "otrolig ära och privilegium", har Esquire skrivit.

Michael Schmidt som också är en av de som skrivit Zero Day är tvåfaldig Pulitzerprisvinnare och politisk korrespondent på ansedda tidningen New York Times.

Enligt The Guardian skrev Schmidt nyligen en artikel där han försökte intervjua motståndare till Donald Trump, men beskrev då att flera var rädda för att göra sig hörda.

Robert De Niro "on set" i New York. Bildkälla: Stella Pictures.

Var har Zero Day spelats in?

Enligt brittiska The Guardian så har Zero Day spelats in i New York, USA. Det ska också vara en av anledningarna till att De Niro, nu 88 år gammal, tackade ja till sin första serie. I april 2023 så föddes nämligen Robert De Niro sjunde barn, en dotter som fått namnet Gia. Mamma till barnet är De Niros flickvän Tiffany Chen, 66.

Robert De Niro och Tiffany Chen. Bildkälla: Stella Pictures.

Att spela in i hemstaden New York är helt enkelt mest bekvämt för De Niro.

– Jag blev erbjuden något annat i östra Europa nyligen. Det var ett otroligt manus men jag kunde inte få det att funka. En av de sakerna som bidrog till att det inte gick att få ihop var inspelningsplatsen. Att spela in i New York är bäst. Det är viktigt, det hjälper, framförallt med barnen och så vidare, säger De Niro till The Guardian.

Zero Day recensioner – vad tycker kritikerna?

"De Niro tar in riktig tyngd och seriositet till rollen som ämbetsmannen med ledsna ögon som sörjer ett förlorat Amerika", skrev The Guardian och rekommenderade Zero Day som veckans val.

Några fler recensioner eller betyg har inte kommit in ännu då Zero Day inte haft premiär.

Är Zero Day baserad på verkliga händelser?

I The Guardian skriver journalisten Xan Brooks att det som händer i Zero Day går att likna vid det politiska läget i USA idag.

Zero Day är däremot inte baserad på verkliga händelser, men i en kommentar till Netflix Tudum så har De Niro själv sagt att "vår riktiga värld just nu är läskigare" (än Zero Day, reds. anm).

I sin artikel i The Guardian så avslöjar journalisten Xan Brooks vidare allt om de frågorna som Netflix förbjöd honom att ställa till De Niro – ingenting om politik och ingenting personligt.

Robert De Niro. Bildkälla: Stella Pictures.

De Niro har tidigare varit väldigt tydlig med sina åsikter om just Donald Trump, där han genom åren har kallat den sittande presidenten för allehanda glåpord.

Så fort samtalet gled in på politik så stoppades Xan Brooks av Netflix publicist som avbröt intervjun och bad Brooks återgå till frågor om Zero Day och – inget annat.

"Jag har gjort intervjuer som går att likna vid bilolyckor tidigare och jag vet inte om den här går att räkna dit. Den är för artig och välordnad: tonen är svagt ursäktande. Det är inte ens säkert vem som sitter vid förarsätet här. Är det skådespelarens beslut att inte diskutera Trump med pressen eller har han ett kontrakt som satt munkavle på honom? Oavsett vilket så leder det till en brännande fråga. Om De Niro – en världsberömd, tvåfaldigt Oscarsvinnande miljonär – inte längre känner att han kan prata öppet, så undrar man ju vem i USA som kan det", skriver Xan Brooks i sin artikel.