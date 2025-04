I serien “Läckbergs” får vi inte bara följa Camilla Läckberg och Simon Sköld, utan även parets barn. Och deckardrottningen har varit minst sagt noga med att barnen ska uppskatta värdet av pengar.

Den 1 april var det äntligen dags för den efterlängtade realityserien “Läckbergs” att ha premiär på Viaplay och TV3. Där får vi får följa Camilla Läckberg och maken Simon Skölds liv, och tittarna bjuds med på allt från gynekologiska undersökningar till deckardrottningens storslagna 50-årsfest.

I serien medverkar parets gemensamma dotter Polly, och även Camillas två äldre barn, Wille och Meja, samt sonen Charlie som hon har tillsammans med Martin Melin.



"Läckbergs" har haft premiär – Camilla om serien: "Min gynundersökning..."

Serien följer Camilla, maken Simon Sköld, deras dotter Polly samt Camillas tre äldre barn Wille, Meja och Charlie. Foto: Christine Olsson/TT

För Nyheter24 berättar familjen om känslorna inför serien, och berättar hur de fick med barnen på reality-tåget.

Är det något ni är lite extra nervösa inför att se?

– Min gynundersökning som kommer längre fram i serien, det var mitt förslag, men det känns lite utlämnande såklart. Och Simon är lite rädd för att han ska få Simon “Toffeln” Sköld som smeknamn, säger Camilla.

– Ja, det kommer jag vara mitt smeknamn efter det här. Det kan jag säga, inflikar Simon Sköld.

Camilla, du beskriver dig själv i serien som en “riktig klimakteriekärring". Är det något vi kommer få se i serien?

– Ja, det är med väldigt mycket eftersom det påverkar så otroligt mycket av mitt liv. Plus att jag tycker att det är viktigt att prata om det. Jag får sådana enorma reaktioner när jag pratar om det. Därav gynundersökningen, det var inte bara så att jag kände för att fläka ut mig för svenska folket och visa mina håriga ben. Utan det hade faktiskt ett syfte i bakgrunden.

Camilla Läckberg och Simon Sköld med barnen, Wille Eriksson, Meja Eriksson, Polly och Charlie Melin under premiären för Läckbergs. Foto: Magnus Lejhall/TT

När tycker barnen att ni är som mest pinsamma?

– När vi kliver upp på morgonen. När vi andas. Som alla andra barn tror jag, säger Simon.

– Jag måste faktiskt säga att de har fått en ganska hög skämströskel. Säkert på grund av långvarig exponering. Men det är sällan de skäms faktiskt. De rullar lite med ögonen bara, säger Camilla.

– Vi har en sarkastisk jargong, och de tycker att vi är ganska roliga också, inflikar Simon.

– Jag har sagt till dem sedan de var små att de har ett terapikonto var. Så när jag gör något pinsamt brukar säga: “Nu rasslar det in lite timmar till”, säger Camilla.

Vad tyckte barnen när ni presenterade förslaget om en egen realityserie?

– Mer positivt än vad vi trodde. Vi trodde att de två äldsta skulle säga nej. Vi var nästan helt säkra på det. Vi blev lite tagna på sängen när de faktiskt sa ja direkt. Vi hade varken tänkt muta eller övertala. Utan vi tänkte att vi ställer frågan, och om alla är med på det så kör vi. Om ens någon säger nej så skiter vi i det, berättar Camilla.

Camilla Läckbergs barn om nya serien: "Lite tveksamma"

Barnen Meja och Charlie förklarar att de från början var en aning mer tveksamma till att göra serien, medan Wille beskriver sig själv som mer “laissez-faire”.

– Vi var kanske tveksamma till en början, och att vi behövde veta vad det innebar innan vi tackade ja. Men vi är väldigt glada att vi har gjort det, säger Charlie och Meja.

Camilla Läckberg: "I’m rich, my kids are not rich"

Camilla Läckberg. Foto: Magnus Lejhall/TT

Camilla Läckberg är en av Europas mest framgångsrika författare, och har under sin karriär tjänat stora summor pengar. Men trots det betonar Camilla i serien att det är viktigt att inte tappa fotfästet. Hon förklarar att hon aldrig skulle köpa en lägenhet till sina barn, och tycker det är viktigt att de får stå på egna ben.

– I’m rich, my kids are not rich, säger hon i serien “Läckbergs”.

Camilla, du pratar i serien om att du är noga med att barnen inte ska bli bortskämda, och att du är restriktiv med dyra prylar. Vad har du haft för tillvägagångssätt kring det här under deras uppväxt?

– Dels så har de haft vanlig veckopeng. Jag har kollat av med andra föräldrar i klassen vad de har gett till sina barn. De har inte fått massa dyra prylar. Sedan har de ju fått upplevelser som kanske inte många har. Vi har ju gjort en hel del resor som självklart är utöver vad många andra kan. Men jag har inte kastat massa dyra prylar på dem. Inga märkeskläder och sådant.

– Om de vill ha något som är lite dyrare, någon pryl eller något klädesplagg, så har vi sedan länge regeln att om man sparar ihop första halvan själv så lägger vi till andra halvan. Och att de ska sommarjobba har också varit någonting som vi verkligen har stöttat.

Även barnen Wille, Meja och Charlie känner igen sig i beskrivningen av uppväxten.

– Det är inte så att hon är restriktiv, men hon är som en normal förälder, förklarar Wille.