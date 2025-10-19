Det har blivit dags för en ny säsong av "Allt för Sverige". Men vilka är egentligen årets deltagare, hur många avsnitt består säsongen av och vilka datum sänds programmen?

Under hösten 2011 hade den allra första säsongen av "Allt för Sverige" premiär i SVT. Programmets koncept – där amerikaner med svenskt påbrå reser till Sverige för att tävla om möjligheten att få lära sig mer om sitt ursprung och sin släkt – blev snabbt älskat av de hemma i sofforna.

Flera säsonger sändes, innan programmet pausades på obestämd tid i samband med covid 19-pandemin. När "Allt för Sverige" tog plats i tv-tablån igen år 2022 var det en förväntansfull Anders Lundin som uttalade sig i Aftonbladet:

– Det är så roligt och det känns verkligen jättebra. Det är det som jag har hoppats på mest av allt under en lång tid. Jag har längtat efter det här så länge så det är ett fruktansvärt glatt besked. Det finns ingen hejd på hur många som kommer fram och oroligt undrar om programmet ska komma tillbaka. Det går faktiskt inte en dag utan att det kommer fram någon och undrar.



För tidningen berättade programledaren vidare om vad han tror gör programmet till ett framgångskoncept.

– Vi har alltid tittat på amerikaner och amerikanska serier. Nu kommer det hit tio amerikaner och tittar på oss och vi tycker det är spännande att se vad de ska säga och tycka. Sedan delar vi också deras historia med umbärande och fattigdom. Dessutom är nästan en tredjedel av befolkningen utvandrade och vi är ju liksom de nyfikna på att få en fortsättning på historien. De är också väldigt öppna med sina känslor och det blir även väldigt roligt och spontant.

Anders Lundin har programlett "Allt för Sverige" sedan start. Foto: Ali Lorestani/TT

Datum för när avsnitten av "Allt för Sverige" 2025 sänds

Och nu är det äntligen dags för en ny säsong av "Allt för Sverige"! Tv-kanalen är, som vanligt, SVT1, men programmet kan också ses i SVT Play. Måndagen den 20 oktober, klockan 20.00, sänds det första avsnittet på den trettonde säsongen, som kommer att bestå av totalt åtta program. Nedan hittar du datum för när avsnitten sänds:

20 oktober: Avsnitt 1

Avsnitt 1 27 oktober: Avsnitt 2

Avsnitt 2 3 november: Avsnitt 3

Avsnitt 3 10 november: Avsnitt 4

Avsnitt 4 17 november: Avsnitt 5

Avsnitt 5 24 november: Avsnitt 6

Avsnitt 6 1 december: Avsnitt 7

Avsnitt 7 8 december: Avsnitt 8

"Allt för Sverige" sänds i SVT1 och på SVT Play. Foto: Jessica Gow/TT

Deltagare i "Allt för Sverige" 2025

Men vilka är då årets deltagare? SVT beskriver det som att gänget består av "gamla och unga, progressiva och konservativa, militärer, pastorer, hemmafruar, filmarbetare och nomader". De fortsätter vidare i ett pressmeddelande:

"En brokig skara som representerar mångfalden i den amerikanska folksjälen, men med en sak gemensam: en längtan efter att lära sig mer om sitt svenska arv för att bättre förstå sig själva. Kulturkrockar, oförglömliga möten, häpnadsväckande släkthistorier, skratt och tårar utlovas när 'Allt för Sverige' drar igång för ännu en säsong."

Nedan hittar du samtliga tio deltagare, med namn, bild och en beskrivning.

Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Michaelina Magnusson Martin, 47 år – Kalamazoo, Michigan

Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Så här beskriver SVT Michaelina Magnusson Martin:

"Micky har en polsk mamma och en svensk- och ursprungsamerikansk pappa. Hon är uppvuxen bland ursprungsbefolkningen och arbetar idag med sin stam, Pokagon Band. Hon och hennes två döttrar lever och andas sin stamkultur, och har en stark koppling till det polska. Men den svenska pusselbiten saknas – och utan den känner hon att bilden av vem hon är inte är komplett."

Elizabeth Bundrick, 26 år – Clemson, South Carolina

Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Så här beskriver SVT Elizabeth Bundrick:

"Vitamininjektionen Elizabeth är singel, barnfri och lever ett liv som kringflackande digital nomad. Född och uppvuxen i South Carolina, har bott på olika håll i USA såväl som i Italien och Tyskland. Kommer från en välutbildad kärnfamilj med stark katolsk tro. Hon är svensk på sin mammas sida, men av de svenska traditionerna är det mest köttbullar och våfflor som levt kvar."

Mikelle Bergman, 35 år – Saint Paul, Minnesota

Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Så här beskriver SVT Mikelle Bergman:

"Mikelle är singel och ensamstående mamma till en liten dotter. Att vara ensamstående är en erfarenhet hon delar med både sin mamma och mormor, som också uppfostrat sina barn själva. Mikelle växte upp med sin mamma och lillasyster. Hon vet väldigt lite om sin pappa och de har bara träffats ett par gånger. Mormoderns svenska arv är något familjen är stolta över, men inte vet så mycket om. Hon står sin mormor nära, som tyvärr börjar bli dement, och vill därför lära sig mer om det svenska arvet för henne – och för sin dotter."

Shérie Helland, 40 år – New Richmond, Wisconsin

Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Så här beskriver SVT Shérie Helland:

"Hemmafru med sex barn och före detta militärfru. Shérie är uppvuxen med en prästpappa, är troende kristen och konservativ. Om somrarna jobbar hon med hästar på ett kristet hästläger och drömmer om att starta egen hästverksamhet. Hon har mycket svenskt i sitt blod, men inga svenska traditioner bevarade i familjen utöver ”den äckliga fisken” – något hon hoppas ska ändras efter den här resan."



Maybeth Soderberg Bouchard, 73 år – Princeton, Illinois

Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Så här beskriver SVT Maybeth Soderberg Bouchard:

"Frånskild med vuxna barn och barnbarn. Beth har bott hela sitt liv i Illinois och är djupt troende. Hon är väldigt engagerad i sin kyrka som hjälpte henne mycket i samband med skilsmässan. De svenska rötterna finns på båda föräldrars sida. Beth har länge drömt om att resa till Sverige men har inte haft vare sig möjlighet eller råd. Nu när drömmen blir sann hoppas hon kunna inspirera sina barn och barnbarn att låta det svenska arvet leva vidare."

Jacob Eriksson, 29 år – Brooklyn, New York

Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Så här beskriver SVT Jacob Eriksson:

"Har pojkvän, inga barn, uppvuxen i en mormonfamilj i Salt Lake City. Barndomen var ljus – tills han som tonåring började fundera över sin sexualitet. När han sökte stöd i kyrkan fick han en broschyr om att det var fel att vara homosexuell, och tiden som följde var stökig och kantades av depression, alkohol och droger. Efter två självmordsförsök insåg hans föräldrar allvaret och försäkrade Jacob om att han självklart ändå var älskad och fri att leva sitt liv som han vill. Idag lever Jacob ett nyktert och hälsosamt liv i New York. Han jobbar som personlig assistent men drömmer om att bli skådespelare. Både Jacobs farmor och farfar kommer från Sverige, men några svenska traditioner har inte förts över till de yngre generationerna."



Andrew "Björk" Björklund, 38 år – Los Angeles, Kalifornien

Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Så här beskriver SVT Andrew "Björk" Björklund:

"Singel, inga barn, drömmer om att träffa kärleken. Han bor i LA där han trivs bra, men ”hemma” är fortfarande Minnesota där han växte upp och har sin familj. Han älskar musik och film – särskilt svensk! Han är svensk på pappas sida och det arvet har varit närvarande och viktigt i hans liv. Han har studerat svenska och känner stor nyfikenhet inför Sverige och de som immigrerade."

Trent Rydberg, 46 år – Overland Park, Kansas

Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Så här beskriver SVT Trent Rydberg:

"Gift för tredje gången, har en biologisk son samt bonusbarn från nuvarande och tidigare relation. Lever med sin fru och… nio katter. Som 24-åring tog han värvning i flygvapnet och har sedan dess tjänstgjort i Kirgizistan, Afghanistan och Kuwait. Idag är han pensionerad från försvaret och arbetar med flygplatssäkerhet. Trent är politiskt konservativ och tror på rätten att få bära vapen. På fritiden går han gärna på loppisar och påtar i trädgården. Hans svenska rötter kommer från farfars föräldrar, men han vet väldigt lite om dem. Han har alltid varit stolt över sitt efternamn, och vill kunna föra vidare det svenska arvet till sin son."

Joel Johnson, 38 år – Minneapolis, Minnesota

Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Så här beskriver SVT Joel Johnson:

"Gift 3-barnsfar, jobbar som lärare och är även pastor. Hans farfar och morfar var också pastorer, och sin fru träffade Joel träffade på bibelskolan. Han är djupt troende men tror på en öppen och inkluderande kyrka. Idag jobbar han som lärare i religion, etik och filosofi på high school, och ser undervisningen som ett sätt att sprida goda värderingar till unga. Joel är svensk både på mammas och pappas sida. Han är uppvuxen med fika, midsommar och ”ja må han leva”, har pluggat svenska, men vet ändå inte mycket om sitt ursprung. Längtan till det svenska är stark, så pass att han och frun drömmer om att en dag flytta till Sverige."



Robert Johanson, 67 år – St. Johns, US Virgin Island

Foto: Christoffer Lomfors/SVT

Så här beskriver SVT Robert Johanson:

"Frånskild pensionär med två vuxna barn. Rob är en fri själ som lever för dagen och är bosatt på en ö i Karibiska havet. Han är svensk på båda föräldrars sida. Hans mamma var kontrollerande och tvingade på honom den svenska kulturen, vilket fick honom att under många år ta avstånd från det svenska. Vid 7 års ålders började han spela dragspel, han har spelat i en folkdansgrupp och till och med framträtt för svenska kungligheter. Han har varit stjärngosse, fått lära sig sjunga svenska sånger, men eftersom svenska var ett hemligt språk mellan hans mamma och mormor så lärde sig varken Rob eller hans syskon att prata språket. Hans medverkan i Allt för Sverige är för honom en cirkelslutning – ett sätt att närma sig det svenska igen."