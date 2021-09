Årets rafflande säsong av "Bachelor" har hittills bjudit på både kyssar, intriger och fartfyllda dejter.

De lyckligt lottade killarna heter Simon Lindström, 30, och Sebastian Martinsson, 28 – och tillsammans med 20 singeltjejer har de åkt till Rhodos för att hitta den stora kärleken.

Ungkarlarna Simon Lindström och Sebastian Martinsson. Foto: Pressbild/TV4

Vill du veta mer om årets Bachelor-killar? Här finns allt du behöver veta!



Vissa tjejer har synts i rutan förr

Många av tjejerna gör sin tv-debut i programmet, men det finns också ett par välbekanta ansikten i gruppen.

En av dem är Elin Johansson, som medverkade i Ex on the beach 2016. En annan är Jolin Sikström, som sökte till Idol 2018.

Hon fick tyvärr ingen guldbiljett då, men har gjort ett desto färgstarkare intryck i årets Bachelor.

Jolin i årets Bachelor. Foto: Skärmavbild/TV4

Öppnar upp om sjukdomen

Den uppmärksamme tittaren har kanske lagt märke till att Jolin har bytt både hårfärg och frisyr flera gånger under programmet.

Kanske har du funderat på hur hon hunnit med det?

Det berättar hon nu i en intervju med Hänt, där hon öppnar upp om att hon har sjukdomen alopecia areata. Tillståndet orsakar håravfall på vissa, eller alla delar av kroppen.

– Jag är så chill med det. Herregud jag har varit skallig längre än vad jag haft hår, säger Jolin till Hänt.

"Skit i om folk ser"

Första gången hon tappade hår var hon bara tre år gammal. Med åren har hon lärt sig leva med, och känna stolthet över sin sjukdom.

Nu byter hon frisyr och hårfärg efter både väder och humör – och är glad om hon kan inspirera och underlätta för någon annan.

– Alopeci är så mycket vanligare än man tror, och om jag kan inspirera någon där ute till att bara våga lite mer så gör det mig så glad. Alla ska våga mer! Skit i om folk ser att du inte har en normal hårfäste. Skit i om du är blåhårig ena dagen och blond nästa dag. Du har inte riktigt hår och det är helt okej, du är fantastisk ändå, säger hon till Hänt.