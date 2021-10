Netflix-succén "Squid Game" anklagas för plagiat

Den sydkoreanska serien "Squid Game" har tagit hela världen med storm sedan världspremiären den 17 september.

I serien får man följa huvudkaraktären Seong Gi-hun – en mycket skuldsatt man som, tillsammans med omkring 450 andra personer i samma sits, blir tillfrågade om att medverka i ett spel.

Squid Game – ett spel på liv och död

Deltagarna vet mycket lite om premisserna innan de tackar ja, utövar att det finns stora summor pengar att vinna. Pengar som kan lösa deras skulder, vilket i Gi-huns fall är högst avgörande för hans överlevnad.

Men snabbt inser deltagarna att spelet de gett sig in på är både sjukt, skrämmande och ute efter att döda dem.

Foto: Netflix

Anklagas för plagiat

Men inte alla som har sett Squid Game har älskat den. Faktum är att en hel del har anklagat serien för att vara lite för lik en film vid namn "As The Gods Will".



Den japanska filmen hade premiär 2014 och är baserad på en manga skriven av Muneyuki Kaneshiro. Den handlar om en gymnasieelev vid namn Shun Takahata, vars skoldag tar en tvär och skrämmande vändning när hans lärares huvud plötsligt exploderar.

Lärarens huvud byts ut mot en dockas – och den tvingar Shun och hans klasskamrater att tävla i en rad av barnlekar där den som förlorar dör.

I både Squid Game och As The Gods Will tvingas deltagarna medverka i leken "Red light, green light". I båda fallen är det en spelare som klarar sig med nöd och näppe innan tiden rinner ut.

Inte alls plagiat - menar manusförfattaren

Men att det skulle röra sig om plagiat, det håller inte Squid Game-författarenmed om.



Till sitt försvar har han sagt att han skrev manuset redan 2008. Att serien inte gavs ut förrän nu beror på att ingen visat intresse att producera den innan streamingjätten Netflix knackade på.

As The Gods Will skrevs å andra sidan 2010 och hade premiär fyra år senare.