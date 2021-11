I förra veckan avgjordes den rafflande säsongen av Bachelor 2021 med att Simon och Sebastian delade ut sina sista rosor.

Har du missat hur det gick i finalen? Här kan du läsa mer om den – och hur det ser ut för paren nu, ett halvår senare.

Bara någon dag senare var det dags för Bachelorette 2021 att dra igång. Huvudpersonen är livscoachen och Robinson-profilen Julia Franzén, 31, som åkt till Rhodos för at dejta ett gäng singelkillar i jakt på den stora kärleken.

Här är hela listan över killarna som är med i Bachelorette 2021.

Får killarna ha sina telefoner i Bachelorette 2021?

När man är instängd i ett hus med personer man knappt känner är det en hel del som kan kännas annorlunda och påfrestande. Under Bachelor-säsongen fick Nyheter24 veta att tjejerna blev tvungna att lämna in sina telefoner under inspelningsperioden – men gällde samma regler för killarna?

Pontus Bäckman och Filiph Idéhn. Foto: Robert Jadenfeldt/TV4

När Bachelorette-killarna Filiph Idéhn och Pontus Bäckman sände live på Instagram tidigare i veckan hintade de om att en del grabbar hade lite fuffens för sig, och inte alls förhöll sig till de regler som produktionen satte upp.

– När vi satt i karantän fick vi ha våra mobiler, men när vi kom in i huset var vi tvungna att lämna in både mobiler, datorer och allt möjligt som man kunde ansluta till internet, säger Filiph i livesändningen och fortsätter:

– Och vi fick skriva ett meddelande till våra mammor på mors dag.

"Alla skulle ut och betala räkningar"

Och kanske var det så killarna kom på att de kunde ta sig runt reglerna lite.

– De var ju generösa på så sätt. När man skulle betala räkningar också, då kunde man smita ut och snabb-Instagramma litegrann och sen betala räkningarna, säger Pontus.

– Ja, fasen vad alla skulle ut och "betala räkningar" helt plötsligt, det var konstigt, svarar Filiph skrattandes.