Julia Franzén brände upp sig första dagen

Bachelorette Sverige är i full rullning och under veckan har Julia Franzén, 31, fortsatt sin jakt på att hitta kärleken.

Enligt Julia så gick hon på två dejter om dagen under flera veckors tid och ofta sträckte sig dejtdagarna från tidigt morgon fram till sent på natten. Och för att allt ska kunna klämmas in i programmet så blir det ganska många avsnitt, vilket systerprogrammet Bachelor till och med mött kritik för.

Många tittare menade att man kunde ha en kortare säsong.

Men annat gäller för Bachelorette som det endast blir 20 avsnitt av.

Julia och killarna dejtar för fullt i Bachelorette. Bildkälla: C more

Julia Franzén: "Brände upp mig"

Under en frågestund på Instagram var det en följare som påpekade att Julia och grabbarna såg något solbrända ut de första dagarna. Och mycket riktigt så var det så.

– Vi brände oss alla första dagen och man gick omkring och var knallröd. Men lösningen på det var inte solskyddsfaktor utan att jag helt enkelt inte hade tid att vara ute i solen då det var dejter från 10 på morgonen till 01 på natten, berättade hon.

Två Tindrade – en annan hade flickvän

Under det första avsnittet av eftersnacket "Killarna avslöjar allt" kom det fram att två av killarna Tindrat under den första perioden i huset. Detta uppdagades då en kvinnlig medarbetare i produktionen matchade med båda.

Men det stannar inte där.

Nu ska även det även ha kommit fram att en av killarna ska ha haft en sambo hemma i Sverige, någonting som Julia blev frågad om under sin sista frågestund.

– Jag har fått reda på vem det är och kommer att berätta vem det är när jag får, berättade Julia under samma frågestund.