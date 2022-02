Farmen-deltagaren stal från gården under hela inspelningen: "Gratis är gott"

Farmen är det hyllade programmet där deltagarna testar på hur det var att leva för hundra år sedan. Utan rinnande vatten eller elektricitet tar de sig an olika utmaningar i hopp om att vinna vinstsumman på en halv miljon kronor.

Här är alla deltagarna i Farmen 2022, men bland dom finns en tjuv. Vi vet vem det är! Foto: TV4 pressbild

Det fanns en tjuv i Farmen 2022

Under en livestream på Instagram avslöjar nu några av farmarna att det fanns en tjuv bland dem. Vem är det kan du undra? Jo ingen mindre än Izabella Andersson Acimovic, 28.

Izabella fick många ögon mot sig när ryktet kring en romans mellan henne och Levin Larsson, 31, flöt upp till ytan.

Det var Izabella som var tjuven i Farmen 2022 Foto: Jakob Dahlström/TV4

"Vi hade en kemi"

I en intervju med Nyheter24 berättar Izabella om kemin mellan dem. Läs mer om det här.

– Vi hade en kemi, berättar Izabella och förklarar att det mesta av deras tid tillsammans ännu inte har visats i tv-rutan.

Nyheter24 frågade även Levin vad han hade att säga kring frågan, den intervjun kan du se här nedan i spelaren.

Under livestreamen på Instagram diskuterar några från Farmen 2022 hur Izabella stal saker under programmets gång. De kommer in på ämnet när de diskuterar vad för mat de tyckte var godast på Farmen, då säger Cissi efter Izabellas svar.

– Jag hade hoppats att du skulle svara, att allt du stal var godast.

– Jag tror att jag har slagit rekord i farmens historia när det kommer till att sno, men av någon konstig anledning har inte det kommit med i programmet, svarar Izabella och skrattar.

– Det smakar godast när det är gratis, säger Keshia.

Se intervjun med Izabella i spelaren ovan.