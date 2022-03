Medan kriget rasar i Ukraina efter Rysslands invasion pågår förberedelser i Sverige för att ta emot ukrainska flyktingar som flyr för sina liv från sitt hemland.

Någon som öppnar upp för flyktingarna är Bert Karlsson, entreprenör och före detta riksdagsledamot för det invandringskritiska partiet Ny Demokrati. Nu gör han i ordning 25 boenden med 5000 platser, uppger DN.

Bert Karlsson har tidigare varit i blåsväder över kontroversiella uttalanden, som exempelvis när han hävdade att den förföljelse judar upplevde under förintelsen kunde liknas med svenskars förhållningssätt till Sverigedemokraterna. Läs mer om det här.

Men hur pass framgångsrik är egentligen Bert Karlsson?

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Bert Karlssons förmögenhet – så mycket tjänar han

Enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 har tagit del av hade Bert Karlsson en fastställd förvärvsinkomst på drygt 1,2 miljoner kronor under 2020, samt ett överskott av kapital på 24 633 kronor.

Under åren som Bert Karlssons flyktingförläggningar var som mest aktiva var miljonbeloppet snäppet högre. Under flyktingkrisen 2015 låg Bert Karlssons årslön på drygt 1,5 miljoner kronor med ett överskott av kapital på 159 414 kronor, och under 2016 hade Bert en lön på mer än 1,9 miljoner kronor om året och ett överskott av kapital på 126 190 kronor.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Så mycket tjänar Bert Karlsson på sina flyktingförläggningar

Familjen Karlssons flyktingförläggningar har sannerligen varit en framgångssaga när det kommer till intäkter.

Bolaget Jokarjo AB som Bert Karlsson är VD för och som ägs av hans barn Johanna Karlsson och Joachim Karlsson omsatte enorma summor under 2015 och 2016. Sammanlagt låg intäkterna på över 1,2 miljarder kronor och gjorde vinster på drygt 198 miljoner kronor, som resultat efter finansnetto.

Trots att flyktingförläggningarna var som mest aktiva under de åren låg årslönerna till VD:n Bert Karlsson och styrelsen på drygt 1,4 miljoner kronor till och med 2018.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Bert Karlsson om återöppningen av förläggningarna: ”Klart det blir en bra affär”

Bert Karlsson säger till DN att han anser sig vara bäst i Sverige på att driva flyktingboenden, men uttrycker att det under den tidigare flyktingkrisen inte var någon som tackade honom för hans arbete. Anledningen till att han återigen öppnar upp sina flyktingboenden menar han handlar om revansch.

– Jag vill visa dem, säger han.

Hur mycket han kommer tjäna på att ta emot de ukrainska flyktingarna vill Bert inte svara på, men säger att det är ”klart det blir en bra affär” till DN.