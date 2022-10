Ida Engvoll – om den spikraka karriären, gravidlyckan och sitt ursprung

Ida Engvoll, 37, föddes 6 oktober 1985 och växte upp i Stråtjära i Skogs socken, Hälsingland.

Ida riktade sig tidigt in på teater- och musik och studerade på olika högskolor med just den inriktningen. År 2007 kom hon in på Teaterhögskolan i Stockholm och tre år senare gjorde hon sin filmdebut i Beck-filmen "Levande begravd".

Endast ett år efter gjorde hon storstilad entré på Stockholms stadsteater. På TV har vi sett henne axla flera roller i stora produktioner som nått rejäla publikframgångar som "Bron" och "Fjällbackamorden".

Ida Engvoll: Längd, boende och ursprung

Ida Engvoll mäter sig 1,65 centimeter lång och skådespelerskan är uppvuxen i Stråtjära mellan Bollnäs och Söderhamn i Hälsingland.

Där bodde hon med sina föräldrar och två systrar. Idas pappa har norska meriter medan hennes mamma är från Sverige.

Här är Ida Engvolls största roller

Efter Ida Engvolls filmdebut i Beck har karriären gått spikrakt uppåt. Vi har bland annat sett henne i "Mig äger ingen" och publikframgången "En man som heter Ove" som snart kommer ut i en amerikansk version.

Ida Engvoll spelar Oves fru i "En man som heter Ove". Foto: Björn Larsson Rosvall

Vi har även sett henne axla rollen som Rebecka Martinsson i serien med samma namn, och hon har också medverkat i Bonusfamiljen. Ida fångade svenska folkets hjärta när hon axlade rollen i Netflix serien "Kärlek och anarki" som hade premiär 2020.

I dag är Ida aktuell i Lars von Triers succéserie Riket Exodus.

Ida Engvolls familj: Har hon partner och barn?

I början av oktober dök Ida Engvoll upp på en galapremiär i Köpenhamn och visade upp sin gravidmage. I vår väntar således en annan roll för skådespelaren – som ska bli mamma för första gången.

– Jag har inte varit hemlig med det här på något sätt. Men det är första barnet och jag är ungefär halvvägs, sade Ida Engvoll till Aftonbladet under galapremiären.

Den blivande fadern var inte med på galapremiären, men enligt uppgifter bor hon tillsammans med en 34-årig man i söderort i Stockholm.

Har Ida Engvoll varit sjuk?

Ida Engvoll drömmer sig ofta tillbaka till Stråtjära i Hälsingland och vore det inte för hennes rafflande jobb hade hon bott kvar i södra Norrland.

– Jag mår inte helt bra i en lägenhet i en stad. Jag vill ha utrymme, behöver skogen som jag alltid har behov av och tystnad när jag vill ha den, säger hon till tidningen Land.

Ida Engvoll blev tidigare utarbetat och sjukskriven en period. I dag är Ida snällare mot sig själv.

Hur mycket tjänar Ida Engvoll?

Enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av hade skådespelerskan 2020 en förvärvsinkomst på 495 733, vilket ger en månadslön på 41 311 kronor.



Utöver inkomsten hade Engvoll ett underskott av kapital på 42 355 kronor. Hon är även verksam i ett bolag, enligt Alla Bolag.