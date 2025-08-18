Parkeringsavgift på tio kronor slutade i rättegång

​En brittisk bilist jagades av inkassobolag i flera år för en parkeringsavgift på bara en pund, motsvarande 13 kronor, som det visade sig att han redan hade betalat.

Nu har han vunnit i domstol efter en utdragen kamp.

Det rapporterar brittiska Stoke on Trent Live.

Började med trasig betalautomat

Allt började redan 2020 när 71-årige Nigel Richardson parkerade i Syston utanför Leicester. Han hade varken mynt på sig och kortbetalningen fungerade inte. I stället försökte han betala via en mobilapp men fick ingen bekräftelse.

Han kontaktade Euro Car Parks som driver parkeringen och förklarade situationen. Trots det fick han en bot som han i sin tur vägrade acceptera.

– Det enklaste hade varit att bara betala men jag hade gjort allt för att köpa en biljett. Då kändes det orättvist, säger han till lokalmedia.

Jagades av inkassobolag

Richardson överklagade men förlorade och skulden växte till flera hundra pund. Kort därefter dök ett kvitto upp i appen som visade att han faktiskt hade betalat den ursprungliga avgiften på ett pund, ungefär tio kronor.

Men det stoppade inte processen. Under flera år fick han brev från olika inkassobolag. När ett av dem hotade med domstol svarade Richardson: "Ta det dit då".

– De försökte få mig att betala 60 pund och skriva på ett sekretessavtal för att slippa rättegång. Jag sa nej. Sedan erbjöd de att lägga ner helt men då ville jag ha ersättning för all tid jag lagt ner, berättar han.

Domstolen gav honom rätt

Nästan fem år efter den första parkeringen ställdes parterna inför domare. Euro Car Parks representant kunde emellertid inte svara på varför Richardson fortfarande krävdes på pengar.

Domstolen slog fast att han inte var skyldig något men frågan blev hur mycket han skulle få i ersättning.

Richardson krävde flera tusen pund för sin nedlagda tid men domaren ansåg att det var överkurs. Efter avdrag för rättegångskostnader landade ersättningen på bara 20 pund, drygt 260 kronor.

– Jag var helt paff. Jag hade planerat att använda pengarna till en kryssning. Men en seger är en seger, säger han.