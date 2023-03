Nytt oväder på ingång – minusgrader och snöfall väntas: "Stora mängder"

Nytt snöoväder beräknas komma till Sverige under måndagen. Foto: Lars Schröder/Ali Lorestani/TT

Dagens snöoväder har precis lagt sig med redan under måndagen beräknad ett nytt snöoväder från Atlanten dra in över Sverige.

– Om man kollar på hur det ser ut nu så är det i samma kaliber som snöovädret som drog in i förrgår, säger meteorologen Josefine Qvarnesjö-Bergstedt.