Mer snö väntas över Stockholm

Fakta: Vädervarningar Gul varning: Vädret kan få konsekvenser för samhället och innebära vissa risker för allmänheten. Störningar i en del samhällsfunktioner väntas. Orange varning: Kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten och allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner väntas. Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten. Omfattande störningar i samhällsfunktioner väntas. Källa: SMHI

Snöfallet över Stockholmsområdet intensifieras under natten mot onsdagen och under morgontimmarna. Det bedöms falla åtminstone en decimeter snö, på sina håll kan det komma mer.

Det har även kommit en hel del snö i de västra delarna av landet.

— Snöfallet där upphör under kvällen, säger Anders Wettergren, meteorolog vid SMHI.

Flera olyckor

Under dagen har en rad olyckor inträffat i samband med det kraftiga snöfallet.

Bland annat var två lastbilar och en personbil inblandade i en olycka på E 20 nära Mariestad vid 14-tiden. En person måste grävas fram efter att ha hamnat under spannmål från en av lastbilarna.

Vid 21-tiden inträffade en trafikolycka på riksväg 44 utanför Trollhättan. En lastbil körde genom mitträcket och krockade med mötande trafik. En person fördes till sjukhus med befarade allvarliga skador. Enligt en larm- och ledningsoperatör var det dåligt väglag på olycksplatsen, skriver Göteborgs-Posten.

Det har även varit en del trafikolyckor i bland annat Södermanland och Östergötland.

— På sina platser är det väldig halt, säger Dennis Johansson Strömberg, polisens presstalesperson i region Öst.

Mer snö väntas

SMHI har utfärdat varningar, som på flera håll är orange – den näst allvarligaste.

Vid 21-tiden gällde orange varning för kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder i norra Skåne, norra Götaland och Stockholmsområdet. För östra delen av området gäller den orangefärgade varningen fram till onsdag eftermiddag.

En mildare, gul varning för samma vädertyp gäller i övriga Götaland och stora delar av Svealand.

Onsdagen väntas bli solig med minusgrader i södra Sverige. Men på torsdag kommer ett nytt område med kraftiga snöbyar in över Götaland, enligt SMHI:s prognos.

Jobba hemma

Trafikverket uppmanar alla som kan att jobba hemifrån under snövädret.

— Man bör fundera innan man ger sig ut på vägarna, och kolla trafikläget och vädersituationen dit man ska, säger Angelika Knutsson, presskommunikatör på Trafikverket.

E20 norr om Göteborg på tisdagsmorgonen. På torsdag väntas mera snö.

Köer på vägarna har framför allt uppstått efter olyckor, men även på sina håll där lastbilar inte kunnat ta sig upp för backar i det hala väglaget.

Busstrafiken var inställd på flera håll i Västsverige under delar av dagen, bland i hela Halland från morgonen till lunchtid. Även skolbussar blev inställda, bland annat i norra Halland.

I Stockholm flaggade Storstockholms lokaltrafik för att snöfallet bland annat kan medföra inställda avgångar.

Onsdagens skolbussar i Trosa kommer eventuellt att ställas in under onsdagen. Beslut ska fattas under natten, skriver Södermanlands Nyheter.

Tågtrafiken var redan i förväg inställd på flera håll i södra Sverige. Vissa pendeltåg i Östergötland ställdes också in. Även Mälartåg ställde in flera tågavgångar.