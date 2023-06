Här är djuret som kommunicerar på bebisspråk – som människor

Att människor använder bebisspråk för att prata med barn är inget ovanligt. Nu kan en ny studie publicerad i den amerikanska tidskriften PNAS (Proceedings of National Academy of Scienes) visa att delfiner också gör det.

Det studien visar är att delfinhonorna ändrar sitt tonläge när de kommunicerar med sina kalvar.

– Dem använder sig av visslingar för att hålla koll på varandra och med jämna mellanrum säga, jag är här, säger Laela Sayigh, en av studiens författare till AP.

Papporna inte viktiga

Studien visar även att delfinernas kalvar stannar med mammorna under en treårsperiod samtidigt som fädernas närvarande inte spelar någon större roll.

Studien har genomförts genom att under en 30-årsperiod har spelat in delfinernas läten för att sedan analysera ljuden. Flera forskningsinstitut har varit delaktiga i studien. Bland annat Woods Hole institutet i Massachusetts, Sankt Andrews universitetet i Skottland och University of Oregon.