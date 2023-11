Så gör du det varmare hemma i vinter – med enkla knepen

Många hushåll behöver skruva upp elementen på max när vintern kommer, men trots det kan det i vissa fall inte vara tillräckligt. Det är inte helt ovanligt att det slutar med att man huttrandes kurar ihop sig i soffan, insvept i en filt.

Så maxar du sparkontot i vinter – med enkla knepet



Så gör du det varmare hemma

Men det finns faktiskt knep för hur du kan få elementen att hänga med så att värmen sprider sig snabbare. Allt du behöver är en nyckel och en kopp så kan du lösa problemet på egen hand, skriver Aftonbladet.

Orsaken till att du kan behöva lufta ur elementet är till exempel om du haft dem avstängda en stor del av sommaren. Då kan det kan det vara så att luft har frigjorts som sedan stigit i elementet.



Men genom att använda dig av en luftningsnyckel och en kopp som samlar vattnet som kan komma ur radiatorn ökar du chanserna för att värmen sprider sig snabbare i bostaden och du slipper sitta och huttra insvept i en filt.

Så boostar du ditt immunförsvar i vinter – och minskar risken för att bli sjuk

Så luftar du ur radiatiorn – enkla knepet

Sätt luftningsnyckeln i ventilen.

Vrid om nycklen max ett halvt varv eller tills du ser att det börjar rinna vatten.

Låt vattnet rinna ur i ett par sekunder och vrid sedan om nyckeln igen så du stänger ventilen.

Torka av ventilen och se till att det inte läcker vatten ur radiatorn.

Om det inte fungerar och radiatorn fortfarande är sval så kan du behöva kontrollera avluftningsventilen. Då skruvar du av termostaten så ventilen syns, tryck sedan in den och om den sjunker in så fungerar allt som det ska. Sitter den dock fast kan du behöva knacka till den försiktigt för att den ska sjunka in igen.

Har du ingen luftningsnyckel? De finns att köpa på de flesta byggvaruhus och järnhandlar.