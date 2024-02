Här är morgonens nyheter 1 februari

Ovädret Ingunn har nått orkanstyrka

Norska ovädret Ingunn nådde orkanstyrka under natten till torsdag, med vindbyar på upp till 51,5 meter per sekund. Under dagen drar ovädret in över Sverige.

Här kan du läsa mer om ovädret Ingunn.

Läkare ställde fel diagnoser – patienter dog

En läkare på en hälsocentral i Umeå riskerar att få sin legitimation indragen, rapporterar P4 Västerbotten.

Här kan du läsa mer om läkaren i Umeå.

Greta Thunberg inför rätta i London

Klimataktivisten Greta Thunberg ställs inför en domstol i London på torsdagen, åtalad för störande av allmän ordning.

Här kan du läsa mer om Greta Thunberg.