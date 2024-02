Klippet på norska "reportern" har lurat hela världen

En video som är filmad i norska Kristiansund, under stormen Ingunn, skapar rubriker världen över. Mannen i videon beskrivs som en norsk tv-reporter av flera internationella nyhetsmedier, exempelvis BNN news och New York Post.



I videon syns tv-reportern framför en stormig havskant, med en regnrock med luva och en mikrofon i handen. Han berättar för kameran att han står vid den norska kusten, mitt i händelsernas centrum. Plötsligt kommer det en stor fisk flygande och träffar honom rakt i huvuvdet. Mannen ramlar, skrattar och en enorm våg sköljer över honom på marken.

Stormen Ingunn

Stormen Ingunn härjade under flera dagar i början av februari, både i Norge och Sverige. Enligt SVT beskrivs ovädret som den värsta stormen på över 30 år. Under Ingunns framfart såg man som värst vindar på 51,5 meter per sekund, vilket motsvarar 185 kilometer i timmen.

Starka vindar i Norge under stormen "Ingunn". Foto: Per-Inge Johnsen/ TT

Virala videon som lurar världen

Det verkar nu som att många medier över världen har tagit för givet att videon kommer från ett verkligt nyhetsinslag, men så är inte fallet. Till det norska Dagbladet avslöjar nämligen skaparen David Jørgenvåg, att den komiska scenen var planerad.

– Fisken var planerad, men vågen var oväntad, berättar han för Dagbladet.

Jorgenvåg menar att han i efterhand är glad att han hade på sig flytväst. Vågen var nämligen nära på att dra ner honom i det vilda havet.

Nyheter24 har varit i kontakt med Jørgenvåg, som avslöjar att han blev förvånad över videons spridning i internationella medier, men att han förstod att den skulle uppskattas.

– Många oväntade saker hände samtidigt i videon, så det blev väldigt bra. Jag förväntade mig att den skulle få lite uppmärksamhet, men jag trodde inte det skulle blir så stort. Det känns bra. Jag hoppas detta är början på något stort, säger Jørgenvåg till Nyheter24.

