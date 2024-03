Varning för skavsårsplåster: "Eksem över hela kroppen"

Under tio års tid har Försvarsmakten rekommenderat rekryter att ha en skavsårstejp runt fötterna, för att minska risken för skador och skavsår. Förändringen har fungerat förhållandevis bra, men under åren har det också uppstått en del problem under marscherna.

Ny forskning från Lunds universitet visar nämligen att den rekommenderade tejpningen kan leda till livslånga kontaktallergier.

"Eksem över hela kroppen"

Cecilia Svedman, professor i yrkes- och miljödermatologi vid Lunds universitet samt överläkare vid Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, menar att kontakteksemen är ett större problem än man kan tro.

– Det här kan vara ett nationellt problem med potentiellt många rekryter inblandade. Några av dem som remitterades till oss hade oerhört starka kolofoniumreaktioner på fötterna och det fanns även individer som fick eksem över hela kroppen, säger Svedman i ett pressmeddelande.



En del individer har fått eksem över hela kroppen efter att ha använd tejpen. Foto: Anna Hållams/TT.





Ämnet som triggar eksemet: Kolofonium

Forskningen visar att ämnet kolofonium är anledningen till att huden reagerar. Från början kommer ämnet från harts som finns i kåda från barrträd. Harts brukar användas vid skapandet av klistermaterial i medicintekniska produkter, exempelvis plåster.

Skyddstejp används flitigt världen över, men det finns ett problem med att använda medicintekniska produkter. Innehållet i produkten behöver nämligen inte redovisas och det kan ibland finnas otydliga instruktioner kring hur länge tejpen får användas.

Anledningen till det är att det inte finns en deklarationsplikt för medicintekniska produkter som det finns för läkemedel och smink.

– Det är därför av största vikt att det görs toxikologiska bedömningar av medicintekniska produkter som tar hänsyn till hur de används, för att vi ska kunna få säkrare produkter på marknaden, säger Svedman i pressmeddelandet.

