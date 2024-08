Enkla knepen: Så blir du av med mjölbaggar i skafferiet

Att få skadedjur hemma är för de flesta en mardröm. Under sommarhalvåret är det flera kryp som tar sig in genom öppna fönster. Ett av dessa är mjölbaggen, som lever i ditt skafferi på torra varor som mjöl och havregryn.

Men hur blir man av med de ovälkomna baggarna egentligen? Det har Anticimex svaret på.

Sommarens plåga: Insekterna som tar sig in i hemmet

Nyheter24 har tidigare skrivit om de kryp som stör under sommarhalvåret. Ett exempel på detta är getingar, som gärna bygger sina bon på husknutar eller under taket på ditt hus.

Känner de doften av mat eller söt parfym kan de då lockas in i ditt hem, där de kan stickas om de känner sig trängda.

För att undvika kollisionen med sommarens getingsvärm har Anticimex därför sammanställt en del tips som säkrar ditt hus från att fyllas med getingbon.

Bland annat rekommenderas husägare att sätta insektsnät och ventilationsgaller, samt att täppa till kvisthål och andra infartsvägar på huset.

Hur får jag mjölbaggar?

En annan insekt som är intresserad av din mat är mjölbaggar. Under sommaren kan baggen flyga in genom ditt fönster, men allra vanligast är faktiskt att man själv släpper in krypet – utan att man vet om det.

Mjölbaggarna kan nämligen finnas i torra matvaror som vi ställer i skafferiet. Där kan de sedan föröka sig och sprida sig till andra förpackningar.

Mjölbaggarna lever i ditt skafferi. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Enkla knepen: Så blir du av med mjölbaggar

Så hur blir man egentligen av med de ovälkomna gästerna i skafferiet?

Jo, det har Anticimex koll på. Som hjälp på traven har de nämligen sammanställt en lista med råd för att bli av med mjölbaggar.

Töm skåp och lådor och ta bort eventuellt hyllpapper.

Rengör lådor och hyllor noggrant. Använd dammsugare.

Undersök alla varor innan du ställer tillbaka dem i skafferiet.

Släng angripna varor. Innan de slängs ska de frysas in i en vecka, eller värmas till mer än 55°C i en timme. Gör du inte det kan baggarna spridas.

Släng dammsugarpåsen efteråt. Även den ska frysas in i en vecka innan den slängs.

