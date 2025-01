Så blir vädret i helgen – SMHI varnar för kraftiga vindar

SMHI har utfärdat flera vädervarningar inför helgen, däribland en gul varning för hårda till mycket hårda vindar i Jämtlandsfjällen och Härjedalsfjällen. Vinden förväntas vara sydlig till sydvästlig och tillta under lördagen, med vindbyar som kan nå upp till 16-22 meter per sekund. De som inte är vana vid fjällförhållanden uppmanas att ställa in sina fjällturer då snödrev kan göra sikten dålig och vindarna ökar risken för förfrysning vid minusgrader.

Samtidigt har SMHI utfärdat kulingvarningar för kustområdena och ute på havet, där vindarna också kan bli kraftiga under helgen. Väderförhållandena innebär en risk för mycket blåsigt väder, och på kalfjället gäller varningen hela lördagen.

Här blir det kallast

Kallast förväntas det bli i Norrbotten.

– Det kan bli 20 minusgrader, men temperaturen kommer stiga under helgen och kylan kommer dämpas under lördagen och söndagen, säger Maria Svedestig, meteorolog på SMHI, till Nyheter24.

Här blir det varmast

Delar av Götaland, särskilt Gotland, kommer att få mildare temperaturer med en temperatur på omkring 5-6 plusgrader.

Risk för halka

Förutom de kraftiga vindarna varnar SMHI även för halka under helgen. Framförallt kommer det att vara halt i Svealand och Norrland under natten, vilket ökar risken för olyckor på vägarna.

