Detta räddar elbilens räckvidd på vintern

De flesta som har kört räckvidd på vintern har troligtvis noterat att kylan kan ha en drastisk inverkan på räckvidden.

Nya siffror från Recurrent Auto visar emellertid att bilar utrustade med en viss detalj tappar mindre räckvidd när det är kallt.

Data från 18 000 elbilar

Recurrent Auto har under flera år samlat in realtidsdata från 10 000-tals elbilar på amerikanska vägar, och publicerat rapporter om hur dessa presterar under olika förhållanden.

Den senaste rapporten är baserad på data från 18 000 elbilar, och bjuder på insikter om vilka bilar som är bäst på att behålla sin räckvidd vid kallt väder.

Detaljen som räddar räckvidden

Datan i rapporten visar att i stort sett alla bilar som är bäst på att behålla sin räckvidd vid kyla är utrustade med en värmepump för uppvärmning av kupén.

Bilarna som är utrustade med värmepump behåller i genomsnitt 83 procent av sin räckvidd vid nollgradigt väder, medan motsvarande siffra för bilar utan värmepump är 75 procent.

Bäst presterar Tesla Model X, som behåller 89 procent av sin räckvidd.

Längst ner på listan hittar vi den värmepump-lösa Volkswagen ID.4, som bara behåller 63 procent av sin räckvidd.

Samma bil med och utan värmepump

Det kanske tydligaste mest talande exemplet är att rapporten innefattar data från exemplar av Tesla Model 3 både med och utan värmepump.

En Tesla Model 3 med värmepump behåller i snitt 87 procent av sin räckvidd vid nollgradigt väder, medan motsvarande siffra för en Model 3 utan värmepump är 78 procent. Först vid 18 grader celsius har bilarna lika bra räckvidd.

I rapporten noterar man att variationerna i räckvidd för olika elbilar gör begränsad skillnad till vardags för den genomsnittliga elbilsföraren, men att det kan vara en viktig faktor att ha i beaktande om man planerar att åka på längre vinterresor.

Bilar med värmepump

Tesla Model X, 89% Tesla Model S, 88% Audi e-tron, 87% Tesla Model 3, 87% Tesla Model Y, 86% Hyundai IONIQ 5, 85% Hyundai Kona, 84% BMW iX, 83% Nissan Ariya, 82% Kia EV9, 81% Chevrolet Equinox, 74% Cadillac Lyriq, 72%

Genomsnitt: 83%

Källa: Recurrent Auto

Bilar utan värmepump

Rivian R1S, 83% Rivian R1T, 80% Tesla Model 3, 78% Nissan Leaf, 77% Tesla Model S, 74% Ford F-150 Lightning, 74% Chevrolet Bolt, 69% Ford Mustang Mach-E, 66% Volkswagen ID.4, 63%

Genomsnitt: 75%

Källa: Recurrent Auto