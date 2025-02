Alla gymnasieskolor i Växjö hålls stängda på grund av hot

Kommunen beslutade även om att stänga undervisningen för samtliga gymnasieskolor i Växjö, rapporterar SVT Småland.

– Vi ser allvarligt på alla slags hot och tar det säkra före det osäkra och väljer att ställa in all undervisning under onsdagen, säger Anders Elingfors, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen Växjö kommun, i ett uttalande.

