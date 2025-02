Hot mot skola – undervisning ställs in

Växjö kommun skriver på sin hemsida att polisen fått in tips om ett allvarligt hot mot skolan, rapporterar P4 Kronoberg.

– Vi ser allvarligt på alla slags hot och tar det säkra före det osäkra och väljer att ställa in all undervisning under onsdagen, säger Anders Elingfors, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen Växjö kommun, till SVT Småland.

Polisen kommer finnas på plats

Kommunen skriver också att polisen kommer vara på plats runt skolan under dagen, och även på andra skolor.

– Polisen kan komma att finnas på plats som en trygghetsskapande åtgärd, säger Lina Friberg, kommunikatör vid polisens ledningscentral.

Hon framhåller att det var skolan som fattade beslutet om att ställa in undervisningen.

