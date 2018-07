Så har du bäst chans att se blodmånen

Om du hade missat det, så är det faktiskt så att det det är blodmåne på fredag.

"Vad innebär blodmåne?" kanske du tänker. Jo, det innebär att jorden passerar mellan solen och månen och då kastar en skugga på månen. För att en månförmörkelse ska ske måste det vara fullmåne, och jorden och månen måste dessutom stå i exakt linje, enligt Illustrerad Vetenskap.

Men blodmånen är inte vilken månförmörkelse som helst, vilket kanske hörs på namnet.

Till skillnad från vanliga förmörkelser blir inte månen täkt av mörker, utan den får istället en rödaktig färg. Dess unika färg beror på att jordens atmosfär böjer ljuset så att endast ljus med lång våglängd, som exempelvis orange och röd, kan passera genom atmosfären och in i skuggan.

Något som är extra speciellt med just denna blodmåne är att den kommer att utgöra den längsta månförmörkelse hittills under detta århundrade. Den kommer nämligen äga rum under 1 timme och 43 minuter.

Bättre chans att se längre söderut

Du har allra störst chans att få en ordentlig titt på månen om du rör dig söderut. Bildkälla: Unsplash

Om du är sugen på att se månen har du större chans ju längre söderut du är. I Sverige kommer månen redan vara delvis förmörkad när den kommer upp. Den totala förmörkelsen kommer att pågå mellan 21:30 och 23:24, innan månen börjar ljusna igen. Allt som allt kommer hela processen att vara över vid 01:30, lördag morgon, enligt Populär Astronomi.



I Mellansverige kommer månen upp cirka 21:15, om man vill hålla utkik. Dessvärre kan det vara lite knepigare om man bor längre norrut. I landets nordligaste delar finns det en chans att man missar början av månförmörkelsen, exempelvis i Kiruna där månen kommer upp vid 22:38.

Om du bor långt norrut men gärna vill se månförmörkelsen kan man vänta till den 11 augusti, då det är en till månförmörkelse som syns bättre i Norrland!

Rosa blodmåne?

På grund av den ljusa sommarnatten kan det vara så att blodmånen upplevs mindre som röd och mer som ljusröd eller rosa.

Hur ser man bäst månen?

Det finns egentligen inget särskilt du måste göra för att se månen, utan det handlar mer om vart du är. Om du verkligen vill försäkra dig om att du kan se den ordentligt kan du resa närmre ekvatorn. Annars går det också bra att använda sig av en stjärnkikare.

