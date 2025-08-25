Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

”Katastrofal” bränslebrist orsakar kaos i Ryssland

Publicerad: 25 aug. 2025, kl. 10:30

Videor från östra Ryssland visar kilometerlånga köer vid bensinstationer. I vissa fall tvingas bilister vänta i upp till fem timmar för att kunna tanka medan andra får köra hem tomhänta.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar norska NRK.

Oändliga köer

Lokala medier rapporterar om en akut bensinbrist i Primorsky-regionen. Den stora hamnstaden Vladivostok är nu också drabbad. Enligt nyhetstjänsten Newsbox24 råder det ”katastrofal bensinbrist” och köerna beskrivs som enorma.

Även myndigheterna bekräftar problem, men menar att turismen är en bidragande faktor. Efterfrågan på bensin i augusti var 30 procent högre än samma månad i fjol. Flera tankbilar ska nu vara ute på vägarna för att fylla på stationerna.

MISSA INTE: Här kan du snart få köra 150 km/h

Annons

LÄS MER: Så bra är Volvo EX30 Cross Country – ny svensk favorit?

Priserna skjuter i höjden

Lokala företagare säger att de varnat för brister redan tidigare i sommar, bland annat på grund av minskad produktion vid raffinaderier i östra Ryssland. Effekten märks tydligt vid pumparna. En liter bensin kan nu kosta runt 80 rubel, ungefär 10 kronor, vilket är 25 procent högre än genomsnittet i landet.

Även på Krimhalvön märks bristen:

– Vi kommer att klara oss, men det är ett hårt slag mot vår familjeekonomi, säger Svetlana Bazhanova i Sevastopol till Reuters.

Annons

Ukrainska attacker bakom krisen

Bakgrunden är de många ukrainska drönarattackerna mot ryska raffinaderier och oljedepåer. Moscow Times rapporterar att Ryssland förlorat 13 procent av sin raffinaderikapacitet bara i augusti. Minst sju raffinaderier har drabbats och flera har stängts ner helt.

Enligt analytiker är attackerna en medveten strategi för att slå mot Putins krigsekonomi. Även järnvägstransporter med bränsle och pumpstationer har attackerats, vilket påverkat exporten till EU-länder som Ungern och Slovakien.

MISSA INTE: Regeringen som höjer bensinpriset till Europas högsta

LÄS MER: Så bra är nya Nissan Qashqai – hybrid för hela slanten

Slagsmål vid pumparna

Situationen har förvärrats de senaste dagarna. Statskontrollerade medier i Vladivostok rapporterar om köer mitt i natten och att folk kör runt mellan stationer för att hitta bränsle.

Journalisten Anastasia Yaroshenko skriver på Telegram att stämningen är spänd:

– Försök att tränga sig i kön eller tanka från fel sida av pumpen kan leda till slagsmål.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:30
Nyheter
/ Motor

”Katastrofal” bränslebrist orsakar kaos i Ryssland

Igår
18:00
Nyheter
/ Motor

Här kan du snart få köra 150 km/h

Igår
15:00
Nyheter
/ Motor

Här har man slutat dela ut p-böter helt: "En fördel"

Igår
11:30
Nyheter
/ Motor

Då tar resan till USA bara en timme – snabbare än du tror

Igår
10:00
Nyheter
/ Motor

Så bra är Volvo EX30 Cross Country – ny svensk favorit?

Lördag
20:30
Nyheter
/ Motor

Regeringen som höjer bensinpriset till Europas högsta

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons