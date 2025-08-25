”Katastrofal” bränslebrist orsakar kaos i Ryssland

Videor från östra Ryssland visar kilometerlånga köer vid bensinstationer. I vissa fall tvingas bilister vänta i upp till fem timmar för att kunna tanka medan andra får köra hem tomhänta.

Det rapporterar norska NRK.

Oändliga köer

Lokala medier rapporterar om en akut bensinbrist i Primorsky-regionen. Den stora hamnstaden Vladivostok är nu också drabbad. Enligt nyhetstjänsten Newsbox24 råder det ”katastrofal bensinbrist” och köerna beskrivs som enorma.

Även myndigheterna bekräftar problem, men menar att turismen är en bidragande faktor. Efterfrågan på bensin i augusti var 30 procent högre än samma månad i fjol. Flera tankbilar ska nu vara ute på vägarna för att fylla på stationerna.

Priserna skjuter i höjden

Lokala företagare säger att de varnat för brister redan tidigare i sommar, bland annat på grund av minskad produktion vid raffinaderier i östra Ryssland. Effekten märks tydligt vid pumparna. En liter bensin kan nu kosta runt 80 rubel, ungefär 10 kronor, vilket är 25 procent högre än genomsnittet i landet.

Även på Krimhalvön märks bristen:

– Vi kommer att klara oss, men det är ett hårt slag mot vår familjeekonomi, säger Svetlana Bazhanova i Sevastopol till Reuters.

Ukrainska attacker bakom krisen

Bakgrunden är de många ukrainska drönarattackerna mot ryska raffinaderier och oljedepåer. Moscow Times rapporterar att Ryssland förlorat 13 procent av sin raffinaderikapacitet bara i augusti. Minst sju raffinaderier har drabbats och flera har stängts ner helt.

Enligt analytiker är attackerna en medveten strategi för att slå mot Putins krigsekonomi. Även järnvägstransporter med bränsle och pumpstationer har attackerats, vilket påverkat exporten till EU-länder som Ungern och Slovakien.

Slagsmål vid pumparna

Situationen har förvärrats de senaste dagarna. Statskontrollerade medier i Vladivostok rapporterar om köer mitt i natten och att folk kör runt mellan stationer för att hitta bränsle.

Journalisten Anastasia Yaroshenko skriver på Telegram att stämningen är spänd: