Klart: EU förbjuder flera engångsartiklar i plast 115 Reaktioner

| 19/12/2018 18:57 Nyheter19/12/2018 18:57

Det är snabba puckar i Europaparlamentet i Bryssel. Tidigare i år föreslog man att förbjuda produktion av engångsartiklar i plast, och under onsdagen röstade EU-kommissionen igenom förslaget – no more plastic products.

Annons