Europeiska värmeböljan närmar sig Sverige: "Väldigt varm luft"

Nyheter24 har tidigare skrivit om den extremhetta som dragit in över Centraleuropa.

Nu går SMHI ut med ett meddelande om att höga temperaturer förväntas nå Sverige inom kort.

– Just nu är det väldigt varm luft som ligger strax söder om Sverige och det är den luften som letar sig in, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog på SMHI, till Aftonbladet.

Skåne får det varmt

Varmast väder kommer det att bli i södra Sverige med temperaturer upp emot 30 grader.

Skåningarna kan vänta sig temperaturer upp emot 30 grader under närmsta tiden. Bildkälla: Johan Nilsson/TT

SMHI menar att skåningarna kommer att få det mest hett om öronen och väderinstitutet varnar om att inte vara i solen för länge.



– Vi går ut med ett sådant meddelande när temperaturen kan nå minst 26 grader under tre dagar i följd. Informationen är framför allt riktad till personer som är känsliga mot värme, är äldre, små barn eller om man har någon sjukdom, säger Marcus Sjöstedt.

Vidare menar han att det är viktigt att få i sig mycket vätska och att kontinuerligt kyla ned sig själv.

Regnet ser ut att avta i norr

Men hur blir det då i norra Sverige? Är dagarna med regn över?

Enligt Sjöstedt ser det ut att bli ljusare väder även i den landsänden.

– Vi kommer få dagar med en hel del sol. Vi har lite skurar som senare under veckan letar sig in västerifrån. Under midsommarhelgen har vi haft en del regnskurar framför allt med tyngdpunkt över norra Sverige, det kommer att lugna ner sig när vi tar oss in i den nya veckan, säger han till Aftonbladet.



