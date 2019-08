Under fredagseftermiddagen utrymdes Linköpings universitet efter att ett hot riktats via affischer som satts upp i skolan under morgonen.

Enligt Aftonbladet ska en hashtag funnits på papperna, en tagg som lett till ett konto på Instagram.

På kontot finns flera videofilmer upplagda och i ett klipp som publicerades för fyra dagar sedan riktar personen ett indirekt hot om att denne kommer att skada människor.

”Om jag går ut med den här. Då kommer jag nog se ut som en kille som vill döda en gäng människor, eller hur? Jag kommer att göra det på ett skolområde. Och jag kommer ha en låda med mig så att det ser ut som jag har en bomb”, säger personen.

I slutet av videon visar personen även upp ett föremål som liknar ett vapen. Videon har nu tagits bort.

Utrymt skolan

Vid 15-tiden på fredagseftermiddagen utrymde man samtliga campus på skolan.

– Det finns en hotbild som har gjort att vi har valt att stänga för att säkerställa att våra studenter inte ska råka illa ut. Vi ska ha ett stabsmöte alldeles strax och efter det har jag mer information att ge, sade Annelie Fredäng, säkerhetschef på Linköpings universitet, till Aftonbladet.

Publicerat en ny video

Strax innan 16-tiden på eftermiddagen publicerade personen en ny video på Instagram. Där berättade han att han inte har hotat någon utan att affischerna på universitetet endast var reklam för hans låtar på Spotify.

– Jag har inte hotat någon, ni har inget på mig, säger han bland annat i videon.