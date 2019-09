Stormen Dorian drar in över Bahamas – bilderna visar kaoset

Orkanen Dorian drog in över Bahamas med en vindhastighet på upp till 98 meter per sekund under söndagen. När det blåser över 25 meter per sekund i Sverige utfärdas varning för storm/orkan.

Den kraftiga orkanen är en femma på orkanskalan och därmed den värsta hittills som har drabbat landet.

När premiärminister Hubert Minnas mötte pressen i huvudstaden Nassau var det i tårar.

– Det här är förmodligen den sorgligaste och värsta dagen i mitt liv, sa han, enligt NBC News.

Husen i Bahamas ska enligt Minnas vara byggda för att klara vindhastigheter upp till 41 sekundmeter, alltså långt under de som orkanen Dorian har uppmätts till.

Premiärministern har uppmanat invånarna att evakuera och varnat för att räddningsarbetarna inte kommer att kunna hjälpa folket i det hårda vädret.

Orkanen Dorian har orsakat förödelse i Bahamas och väntas nå Florida under måndagskvällen. Bildkälla: TT/AP

Orkanen närmar sig Florida

Den kraftiga orkanen närmar sig Florida och väntas nå amerikanskt land sent på måndagen.

I de amerikanska delstaterna South Carolina, Georgia och Florida har man tidigare i veckan utlyst nödläge inför orkanens ankomst.