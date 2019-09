Priserna bara haglar över klimataktivisten Greta Thunberg, 16. Under året har hon fått den franska regionen Normandies frihetspris och GQ:s "Game changer of the year", för att nämna några av utmärkelserna.

Nu är det dags igen, för den brittiska tidskriften Prospect har listat Greta på plats 8 av de 50 mest främsta tänkarna i världen.

"Efter en sommar av värmeböljor och skogsbränder i hemlandet Sverige, bestämde sig Greta Thunberg för att inte gå till skolan: Om planeten inte hade någon framtid, argumenterade hon, var det ingen vits att studera", löd motiveringen.

Asperger, en superkraft

Greta som berättade om hatet hon får ta emot på Instagram, skrev hur hennes asperger fungerat som en superkraft, något som Prospect också tog upp i motiveringen.

"Hon säger att hennes autism är långt ifrån ett hinder – utan hjälper henne att se världens problem som svartvita. Hon talar verkligen med en svidande tydlighet", skriver tidningen.



Listan toppades av den kurdiska matematikern Caucher Birkar som är professor på University of Cambridge.