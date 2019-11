Wilma, 17, försvunnen – polisen ber om hjälp: "Brott kan inte uteslutas"

Wilma Andersson, 17, ska senast ha setts torsdag den 14 november i området kring Walkesborg i Uddevalla.

Hon är omkring 168 centimeter lång med långt mörkt hår och ljusa slingor.

Vid försvinnandet var Wilma troligtvis klädd i en lång svart pälskappa, enligt Missing People.

Wilma Andersson, 17, har varit försvunnen sedan i torsdags. Bildkälla: Missing People

"Går inte att utesluta brott"

Nyheter24 har pratat med Anna Göransson, presstalesperson vid polisregion Väst.

– Det går inte att utesluta att det ligger ett brott bakom, men det finns inga indikationer i nuläget att det gör det. Hon är försvunnen och ingen har haft kontakt med henne från förra veckan och därför går det inte att utesluta att det ligger ett brott bakom, säger Anna Göransson.

Ber om tips

Hon uppmanar också allmänheten att kontakta polisen om man vet någonting som kan ha med Wilmas försvinnande att göra.



– Om man har sett den här kvinnan och om man har uppgifter så är det angeläget att man lämnar in dem till oss via 114 14 eller via polisen.se där det finns ett tipsformulär. Och naturligtvis om det är så att man iakttar henne på plats i denna stund så då gäller 112, säger Anna Göransson.