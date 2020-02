Här är allt du behöver veta om Mariette Hansson

Mariette Hansson föddes i Harplinge i Halland. 2009 deltog hon i Idol och tog sig vidare till slutaudition. Hon slutade på en fjärdeplats.

Mariette Hansson, 36, kommer den 15 februari att delta i Melodifestivalen för fjärde gången med låten Shout it out. Tidigare har hon medverkat år 2015, 2017, 2018.

Allra längst kom hon 2015 då hon kom på tredje plats i finalen med låten "Don't Stop Believing". Årets låt är skriven av henne själv tillsammans med Alex Shield, Cassandra Ströberg och Thomas G:son.



ÅRETS HOMO PÅ QX GAYGALA

På QX Gaygala så utsågs Mariette till "Årets homo" 2010. I Hänt extra berättar Mariette att hon kom ut under gymnasietiden. Innan hade hon länge gått runt och oroat sig för hur hennes vänner och familj skulle reagera.

– Det var jättelätt att komma ut bland vänner, men mycket svårare i familjen. Det var väldigt svårt för de accepterade inte, säger hon till tidningen QX.



Släppte julsingel med Carola

22 november 2019 släppte Mariette Hansson tillsammans med Carola singeln "O Come, All Ye Faithful” som spelades in till tv-programmet Carolas Advent. Carola berättade då hur hon känner för Mariette till Gala Mafazine.

– Jag är så tacksam att Mariette ville göra den här låten tillsammans med mig, och gick in i det med hela sitt hjärta. Hon har sådan feeling i sin röst och fick mig att våga lite mer och det var något frigörande i det, säger Carola till Gala Magazine.



IHOP MED SMYCKESDESIGNERN AMANDA OSCARSSON

I oktober 2018 blev Mariette Hansson officiellt ihop med smyckesdesignern Amanda Oscarsson, 29. Det hela uppenbarade sig under modeveckan kom det förälskade paret hand i hand till Grand Hôtel i Stockholm för att spana in Camilla Thulins kommande klädkollektion.

