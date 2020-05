Barack Obama: "De som styr vet inte vad de gör"

Den före detta amerikanske presidenten Barack Obama är inte särskilt givmild med sina åsikter och kommentarer kring Donald Trumps ledning.

Riktade kritik gentemot regeringen

Under ett tal till avgångsstudenter under lördagen passade han dock på att rikta kritik gentemot landets regering och besluten de tagit under hanteringen av covid-19.

– Mer än något annat har den här pandemin helt och fullt avslöjat att många av de som styr inte vet vad de gör. Många av dem låtsas inte ens ta ansvar. Om världen ska bli bättre, är det upp till er, sade Obama i ett livestreamat tal på internet till studenterna.



Fler svarta amerikaner dör i covid-19

Han passade även på att ta upp det faktum att svarta amerikaner är överrepresenterade i dödsstatistiken för corona, rapporterar Svt.

– En smitta som den här belyser bara de underliggande ojämlikheterna och extra bördorna som svarta grupper historiskt sett har haft att göra med i detta land, säger Barack Obama i talet.